Робота для українців в Європі: де можна знайти і скільки заробити — Finance.ua

Робота для українців в Європі: де можна знайти і скільки заробити Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Робота для українців в Європі: де можна знайти і скільки заробити

Вакансії для громадян України в Європі наразі є, хоча їх кількість відчутно зменшилася порівняно з передноворічним попитом на роботу іноземців.

Про це пишуть експерти Міграційної платформи EWL.

Польща

Робота для українців у Польщі є у провідних галузях, де працевлаштовуються громадяни України, у тому числі біженці. Це вакансії у сфері логістики, в якій шукають працівників складів.

Також є робота є в автомобільній галузі, яка відчуває брак працівників.

Більше вакансій з’являється на підприємствах харчової промисловості, які готуються до літнього сезону — наприклад, виробництві морозива.

З 1 січня у Польщі підняли мінімальну ставку до 3490 злотих брутто (29,7 тис.грн), а в липні очікується ще одне підвищення — до 3600 злотих брутто (30,7 тис.грн).

Середня зарплата для працівників, які виконують просту фізичну роботу і яка не вимагає знання польської мови — 4000-4400 злотих (34-37 тис. грн).

Румунія

В Румунії роботу для українців можна знайти на логістичних складах та виробництві.

Зарплати у Румунії нижче порівняно з іншими країнами Європи. Тому ця країна намагається конкурувати кращими умовами для біженців з України, щоби заповнити вакансії і одночасно дати їм роботу у складний час.

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550 євро (22 тис.грн). Деякі роботодавці запрошують на роботу жінок з України, пропонуючи безкоштовне житло та купони на безкоштовне харчування із середньою місячної зарплатою

Один із автомобільних гігантів пропонує роботу виключно для українських жінок, які можуть приїхати до країни разом з дітьми. За проживання дітей теж не треба платити. Жінки самоорганізовуються по змінах і поки одні працюють, інші доглядають за дітьми. Таким чином, вони можуть не хвилюватися за безпеку дітей і одночасно заробити на простій фізичній роботі з виготовлення різних дротів для автомобілів, яка не вимагає якихось спеціальних навичок. В місяць виходить 550 євро.

Чехія

Серед затребуваних професій та актуальних вакансій в Чехії зараз — працівники логістичних складів для збору деталей кондиціонерів, вентиляторів і кондиціонерів для автомобілів або комплектування товари.

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Переважна більшість роботодавців пропонують безкоштовне житло для своїх працівників. Деякі підприємства забезпечують своїх працівників безкоштовним харчуванням або за пільговими цінами. Це робота, яка не вимагає знання чеської мови і досвіду.

В місяць можна заробити — 25- 28 тис. крон нетто (42,1-47,2 тис. грн).

Голландія

В Нідерландах громадян України працевлаштовують на підприємствах з виробництва м’ясної продукції та логістичних складах із зарплатою 1800 євро на місяць брутто (72,2 тис.грн). Це також робота, яка не потребує спеціальних навичок чи знання мови.

Натомість часто вимогою роботодавців є наявність посвідчення водія, щоби мати можливість доїхати на роботу на службовій машині, яку дають працівникам. Крім того, працевлаштуватися можуть ті, хто має статус тимчасової охорони, виданий Нідерланами, а також BSN — голландський аналог ідентифікаційного коду.

Громадяни України з досвідом роботи у гастрономічній сфері та знанням англійської мови на комунікативному рівні можуть працевлаштуватися кухарями або офіціантами і отримувати зарплату 1900-2000 євро нетто (76,2-80,2 тис.грн).

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