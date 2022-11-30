Українські біженці в Чехії: скільки знайшли роботу і де є вакансії — Finance.ua

Українські біженці в Чехії: скільки знайшли роботу і де є вакансії Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси

Кількість працюючих українців в Чехії росте щомісяця. Офіційно в країні працевлаштовано майже 100 тис. українських біженців. У червні їх було близько 68 тис., у вересні — 89 тис., а до кінця жовтня — за даними Міністерства праці та соціальних справ Чехії — понад 98 тис.

Це майже кожен 5-тий власник візи тимчасового захисту. З початку війни біженці з України отримали у Чехії понад 460 тисяч таких віз. Серед їх власників, які знайшли роботу, близько трьох чвертей становлять жінки.

Експерти міграційної платформи EWL проаналізували, що Чехія продовжує реєструвати стабільний потік новоприбулих, але з березня 2022 року він трохи скоротився.

Більшість українців, які зараз приїжджають і працюють в Чехії — це вихідці з Центральної Південно-Східної частини та України. За даними Агентства ООН у справах біженців, 47% біженців, які в’їжджають до країни, — жінки та 33% — діти.

«Частина біженців, які приїхали в перші місяці війни, вже повернулися в Україну. Зараз залишаються і йдуть працювати до Чехії мешканці Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Маріуполя, Дніпра. Вихідців із Заходу України, які працюють в Чехії — десь 10%», — розповідає директорка з питань міжнародного розвитку міграційної платформи EWL Міхаліна Селєвіч.

Чехія є як країною транзиту, так і країною призначення з третьою за кількістю зареєстрованих українських біженців у регіоні після Польщі та Німеччини, а також з найбільшою кількістю біженців з України на душу населення у світі. Велика українська діаспора, яка перебувала в Чехії до війни, економіка з найнижчим рівнем безробіття в ЄС (2,2% у вересні) і значна солідарність з біженцями призвели до того, що велика кількість українців вирішила шукати прихистку в Чехії і досі залишається в країні. Разом з тим, чеські роботодавці активно беруть на роботу іноземних працівників, і часто вакантні позиції займають українці.

Затребувані професії

Серед затребуваних професій та актуальних вакансій в Чехії зараз — працівник з виробництва запчастин для автомобілів. У Чехії розташовані заводи багатьох міжнародних брендів, тому є широкий вибір професій у цій галузі. Також багато вакансій «працівник комплектації продукції» на складах та в сфері логістики (збір деталей кондиціонерів, вентиляторів і кондиціонерів для автомобілів або комплектувати товари).

Житло

«Переважна більшість роботодавців пропонують безкоштовне житло для своїх працівників. І навіть можуть розмістити родину — наприклад, взяти чоловіка на роботу з дружиною і дітей, але в такому випадку чоловік має заплатити за розміщення родини. Деякі підприємства забезпечують своїх працівників безкоштовним харчуванням або за пільговими цінами. Це робота, яка не вимагає знання чеської мови і досвіду. В місяць можна заробити — 21 500- 29 300 крон нетто (34-46,5 тис. грн.)», — розповідає Міхаліна Селєвіч.

Заробітні плати

Заробітні плати в Чехії залежать від регіону та сфери діяльності. В середньому тут можна отримати 18 000 — 35 000 крон на місяць (близько 28,50 — 55,6 тис. грн).

Через те, що значна кількість біженців залишається в країні, Чехія готує законопроєкт LexUkraine III, за яким планується розробка механізму продовження віз тимчасового захисту до 31 березня 2024 року і терміну соціальних виплат.

Допомога

Сьогодні на виплату першої допомоги в 5 000 крон (майже 8 тис. грн.), мають право всі українські біженці, які прибувають до Чехії, без будь-яких додаткових умов (потрібна лише віза тимчасового захисту).

Щоб отримувати таку ж суму наступні п’ять місяців, заявник повинен довести своє складне матеріальне становище — вважатися безробітним, не мати у Чехії житла, тощо. На 7-й місяць її розмір зменшується до 4 620 крон (7,3 тис.грн.) — її розмір відповідає прожитковому мінімуму. Дітям до 18 років виплачують 3 320 крон (5,3 тис. грн).

Наразі в Чехії знаходиться приблизно від 355 до 390 тисяч біженців з України. При цьому з початку війни біженці з України отримали у Чехії понад 460 тисяч віз тимчасового захисту. Майже 60 тис. дітей було зараховано до чеських шкіл у 2022-23 навчальному році, що свідчить про те, що багато українських сімей залишаються в Чехії як біженці.

До речі, вивчати іноземну як онлайн, так і офлайн можна у Speak Up — міжнародній мережі шкіл англійської мови, яка налічує десятки шкіл в Україні та у всьому світі.

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