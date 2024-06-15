За п’ять років кількість банкрутств серед фізичних осіб в Україні зросла вдвічі (інфографіка) — Finance.ua

За п’ять років кількість банкрутств серед фізичних осіб в Україні зросла вдвічі (інфографіка) Сьогодні 10:12

За п’ять років кількість банкрутств серед фізичних осіб в Україні зросла вдвічі (інфографіка), Фото: freepik

За перші п’ять місяців 2024 року 343 українці подали на банкрутство. Це у 2,2 раза більше, ніж минулого року.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот» із посиланням на дані Верховного Суду.

Зазначається, що загалом за п’ять років в Україні відкрито майже 2000 справ про банкрутство фізичних осіб.

У 2019 році, коли процедура банкрутства для громадян стала доступною, було відкрито лише 22 справи. Відтоді кількість людей, які хотіли визнати себе неплатоспроможними, постійно зростала: у 8,3 рази за 2020 рік та у 2,7 рази за 2021 рік.

Які категорії людей найбільш вразливі до банкрутства

Найбільш вразливою до банкрутства категорією є люди віком від 25 до 45 років, які становлять 58% банкрутів. Ще 38,3% банкрутів — це люди старше 45 років, і лише 3,7% - молодь до 25 років.

Чоловіки частіше стають банкрутами, ніж жінки: 54% проти 46%.

На думку експертів, реальна кількість людей у скрутному фінансовому становищі, яким може допомогти процедура банкрутства, значно вища.

«Процедура банкрутства не є відомою та поширеною серед українців. Вона дорога, складна та незрозуміла без допомоги адвоката, на якого в боржника вже просто може не стати коштів», - зазначає адвокат Денис Лихопьок.

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Крім того, кредитори та банки часто не зацікавлені у співпраці з банкрутами, сподіваючись стягнути борг після відновлення платоспроможності людини або ж навпаки, роблячи все можливе, щоб дискредитувати боржника та зупинити процедуру.

Банкрутство — це не списання боргів, а спроба знайти компроміс із кредиторами за допомогою суду й арбітражного керуючого.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила закон, що вводить мораторій на банкрутство державних об'єктів критичної інфраструктури під час воєнного стану і на два роки після його закінчення.

За перший квартал 2024 року кількість бізнесів, які отримали судові рішення щодо банкрутств, складає 192 випадки.

Найбільша кількість серед них — кожний третій банкрут — юридичні особи, які працюють у торгівлі та надають послуги ремонту транспорту — 36,5%. Це стосується як оптової, так і роздрібної торгівлі, а також ремонтів автомобілів та мотоциклів.

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