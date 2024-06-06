Фонд гарантування у травні продав активи збанкрутілих банків на 160 мільйонів — Finance.ua
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Фонд гарантування у травні продав активи збанкрутілих банків на 160 мільйонів

Кредит&Депозит
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Фонд гарантування у травні продав активи збанкрутілих банків на 160 мільйонів
Фонд гарантування у травні продав активи збанкрутілих банків на 160 мільйонів
У системі Prozorro. Продажі протягом травня провели 29 успішних аукціонів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Сума результативних торгів — більше 160,4 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
Зазначається, що 69% цієї суми — 111,3 млн грн — становив продаж нерухомого майна, що перебувало на балансі банків.
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Решту — 49,1 млн грн — склав продаж прав вимоги за кредитними договорами, дебіторської заборгованості перед банками, транспорту, основних засобів та монет.
Статистика успішних аукціонів за підсумками місяця у розрізі банків:
  • ПАТ «Промінвестбанк» — 104,2 млн грн;
  • АТ «ЗлатоБанк» — 41,7 млн грн;
  • ПАТ «Банк Форвард» — 4,3 млн грн;
  • АТ «Укрбудінвестбанк» — 3,8 млн грн;
  • АТ «Мегабанк» — 3,2 млн грн;
  • АТ «АКБ «Конкорд» — понад 1,1 млн грн;
  • ПАТ «АКБ «Капітал» — 1,1 млн грн;
  • ПАТ «ЧБРР» — 0,6 млн грн;
  • АТ «Айбокс Банк» — 0,4 млн грн.
«На сьогодні, за результатами успішних аукціонів за травень, отримано оплату за 18 лотів на суму 7,5 млн грн. Кошти за 11 лотів, на суму 152,9 млн грн, поки очікуються», — йдеться в повідомленні банку.
Крім того, протягом травня ще 0,8 млн грн банки отримали від безпосереднього продажу активів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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