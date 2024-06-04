Фонд гарантування за місяць припинить виплати вкладникам банку «Аркада» — Finance.ua
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Фонд гарантування за місяць припинить виплати вкладникам банку «Аркада»

Фондовий ринок
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує через 30 днів припинити виплати гарантованих сум вкладникам АТ АКБ «Аркада».
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.
«З моменту оприлюднення цього оголошення процедура припинення виплат гарантованої суми відшкодування триватиме не більше тридцяти днів, після чого ліквідаційний баланс АТ АКБ „Аркада“ буде затверджено, а виплати вкладникам — припинено», — йдеться в повідомленні.
У Фонді гарантування закликають вкладників банку, які ще не отримали відшкодування за своїм вкладом, звернутись до банків-агентів за гарантованою сумою.
За матеріалами:
Finance.ua
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