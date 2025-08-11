За оренду рекордні 3,9 млн грн: результати торгів «Земельного банку» — Finance.ua

За оренду рекордні 3,9 млн грн: результати торгів «Земельного банку» Сьогодні 17:22 — Фондовий ринок

За підсумками тижня сума переможних ставок на торгах «Земельного банку» склала 18,7 млн грн.

На Prozorro. Продажі відбулося 38 аукціонів суборенди державних сільгоспземель. Про це повідомляє «Земельний банк».

Торги пройшли в таких областях:

Харківській, Закарпатській, Волинській, Київській, Житомирській та Полтавській.

Загальна площа цих земельних ділянок — 1729,9 гектарів.

Ключові результати за тиждень

Сумарний результат аукціонів — 18,7 мільйонів гривень + 3,7 млн грн ПДВ. Загалом економічний ефект від торгівлі разом із ПДВ може скласти 22,4 мільйонів гривень.

Кількість пропозицій від учасників — 92.

Середня вартість суборенди за 1 гектар — 10 810 гривень.

Підвищення вартості земельних ділянок відбулося в 4 рази.

Найдорожчий лот — земельна ділянка на Житомирщині площею 390 га. За неї змагалися 6 учасників. Це дозволило підвищити початкову ставку в 5,7 разу до переможних 3,9 мільйонів гривень. Ціна гектара цієї ділянки досягла 9998 гривень.

З моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні подорожчала з 39 тис. грн/га до 46 тис. грн/га 2024 року, наступними роками її вартість може зрости приблизно на 20%.

У рамках програми «Земельний банк» можна орендувати земельні ділянки різної площі, починаючи від 2 га.

Довідка Finance.ua:

Ринок сільгоспземель зріс на понад 30% з початку цього року, а ціни досягли найвищих значень за всю історію ринку.

Середньозважена ціна купівлі-продажу у липні 2024 року склала 46,0 тис. грн за гектар. Це на 4,5% більше, ніж у червні, та на 1,5% більше порівняно з травнем цього року.

