За оренду рекордні 3,9 млн грн: результати торгів «Земельного банку» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

За оренду рекордні 3,9 млн грн: результати торгів «Земельного банку»

Фондовий ринок
17
За оренду рекордні 3,9 млн грн: результати торгів «Земельного банку»
За оренду рекордні 3,9 млн грн: результати торгів «Земельного банку»
За підсумками тижня сума переможних ставок на торгах «Земельного банку» склала 18,7 млн грн.
На Prozorro. Продажі відбулося 38 аукціонів суборенди державних сільгоспземель. Про це повідомляє «Земельний банк».
Читайте також
Торги пройшли в таких областях:
  • Харківській, Закарпатській, Волинській, Київській, Житомирській та Полтавській.
Загальна площа цих земельних ділянок — 1729,9 гектарів.
Ключові результати за тиждень
Сумарний результат аукціонів — 18,7 мільйонів гривень + 3,7 млн грн ПДВ. Загалом економічний ефект від торгівлі разом із ПДВ може скласти 22,4 мільйонів гривень.
Читайте також
Кількість пропозицій від учасників — 92.
Середня вартість суборенди за 1 гектар — 10 810 гривень.
Підвищення вартості земельних ділянок відбулося в 4 рази.
Найдорожчий лот — земельна ділянка на Житомирщині площею 390 га. За неї змагалися 6 учасників. Це дозволило підвищити початкову ставку в 5,7 разу до переможних 3,9 мільйонів гривень. Ціна гектара цієї ділянки досягла 9998 гривень.
Читайте також
З моменту відкриття ринку землі 2021 року земля в Україні подорожчала з 39 тис. грн/га до 46 тис. грн/га 2024 року, наступними роками її вартість може зрости приблизно на 20%.
У рамках програми «Земельний банк» можна орендувати земельні ділянки різної площі, починаючи від 2 га.

Довідка Finance.ua:

  • Ринок сільгоспземель зріс на понад 30% з початку цього року, а ціни досягли найвищих значень за всю історію ринку.
  • Середньозважена ціна купівлі-продажу у липні 2024 року склала 46,0 тис. грн за гектар. Це на 4,5% більше, ніж у червні, та на 1,5% більше порівняно з травнем цього року.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems