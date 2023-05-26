За квартал резиденти «Дія City» сплатили 80,5 млн грн податку на виведений капітал — Finance.ua

За квартал резиденти «Дія City» сплатили 80,5 млн грн податку на виведений капітал Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

За квартал резиденти «Дія City» сплатили 80,5 млн грн податку на виведений капітал

За I квартал 2023 року загальний обсяг податку на виведений капітал (ПнВК), який сплатили IT-компанії-учасниці режиму «Дія City», склав 80,5 млн грн.

Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

З усіх 537 юридичних осіб, які зараз є у реєстрі «Дія City», ПнВК замість податку на прибуток сплачують 236 компаній (біля 44% від усіх резидентів).

За словами Гетманцева, кількість тих юросіб, які обрали ПнВК замість податку на прибуток, повільно, але збільшується. Але є й такі, що з ПнВК переходять на податок на прибуток: таких компаній вже до десятка.

Можливість замість стандартного податку на прибуток сплачувати ПнВК — одна із основних відмінностей «Дія City» від інших податкових експериментів, які проводилися для IT-галузі.

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ПнВК — це не єдина податкова зміна, яка вплинула на IT-ринок України за останні роки. Наприклад, багато великих компаній вже почали платити так званий «податок на Google»: компанія OnlyFans, яка розвиває платформу підписок на ексклюзивний контент, у 2023 році сплатила в бюджет України $620 000 такого податку.

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