З початку війни кількість офіційних волонтерів зросла у 21 раз — Finance.ua

З початку війни кількість офіційних волонтерів зросла у 21 раз Сьогодні 17:02

З початку війни кількість офіційних волонтерів зросла у 21 раз

З початку повномасштабної війни кількість офіційних волонтерів зросла у 21 раз. У Реєстрі волонтерів зареєстровано майже сім тисяч людей. Перелік виріс у 2,5 рази за неповний 2023 рік.

Про це свідчать дані Опендатабот.

«6734 особи зареєстровано у Реєстрі волонтерів на початок грудня 2023 року. За неповний 2023 рік офіційних волонтерів побільшало у 2,5 рази. Загалом цьогоріч реєстр виріс на 4018 осіб. Для порівняння, за відповідний період у 2022 році до переліку додалось лише 730 осіб», — сказано в повідомленні.

Пік реєстрацій припав на грудень 2022 року, тоді до переліку додалось 1653 волонтери за місяць.

Проте після цього кількість українців, які б хотіли б приєднатись до реєстру, скорочується квартал до кварталу.

Варто зазначити, що за 11 місяців 2023 року з Реєстру волонтерів було виключено 69 осіб. Для порівняння, за весь 2022 рік з переліку було виключено лише 4 людини.

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«Реєстрація в Реєстрі Податкової потрібна, аби значні суми донорських коштів не враховувалися до щорічного оподатковуваного доходу. Без цього на донати ДПС може нарахувати 18% податку на доходи фізичних осіб та 1.5% військового збору», — нагадали в Опендатабот.

Довідка Finance.ua:

станом на середину червня в Україні було зареєстровано майже 5 тисяч офіційних волонтерів;

раніше НБУ презентував нову пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!» Вона присвячена українським волонтерам, які донатять, організовують збори коштів, здобувають і доставляють техніку, спорядження, продукти, ліки тощо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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