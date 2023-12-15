З початку війни кількість офіційних волонтерів зросла у 21 раз — Finance.ua

З початку війни кількість офіційних волонтерів зросла у 21 раз
З початку повномасштабної війни кількість офіційних волонтерів зросла у 21 раз. У Реєстрі волонтерів зареєстровано майже сім тисяч людей. Перелік виріс у 2,5 рази за неповний 2023 рік.
Про це свідчать дані Опендатабот.
«6734 особи зареєстровано у Реєстрі волонтерів на початок грудня 2023 року. За неповний 2023 рік офіційних волонтерів побільшало у 2,5 рази. Загалом цьогоріч реєстр виріс на 4018 осіб. Для порівняння, за відповідний період у 2022 році до переліку додалось лише 730 осіб», — сказано в повідомленні.
Пік реєстрацій припав на грудень 2022 року, тоді до переліку додалось 1653 волонтери за місяць.
Проте після цього кількість українців, які б хотіли б приєднатись до реєстру, скорочується квартал до кварталу.
Варто зазначити, що за 11 місяців 2023 року з Реєстру волонтерів було виключено 69 осіб. Для порівняння, за весь 2022 рік з переліку було виключено лише 4 людини.
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«Реєстрація в Реєстрі Податкової потрібна, аби значні суми донорських коштів не враховувалися до щорічного оподатковуваного доходу. Без цього на донати ДПС може нарахувати 18% податку на доходи фізичних осіб та 1.5% військового збору», — нагадали в Опендатабот.
Довідка Finance.ua:
- станом на середину червня в Україні було зареєстровано майже 5 тисяч офіційних волонтерів;
- раніше НБУ презентував нову пам’ятну монету «Країна супергероїв. Дякуємо волонтерам!» Вона присвячена українським волонтерам, які донатять, організовують збори коштів, здобувають і доставляють техніку, спорядження, продукти, ліки тощо.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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