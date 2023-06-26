В Україні за пів року кількість офіційних волонтерів зросла вдвічі: найбільше збирають на «банки» — Finance.ua

В Україні за пів року кількість офіційних волонтерів зросла вдвічі: найбільше збирають на «банки» Сьогодні 13:06 — Особисті фінанси

В Україні за пів року кількість офіційних волонтерів зросла вдвічі: найбільше збирають на «банки»

Станом на середину червня в Україні зареєстровано майже 5 тисяч офіційних волонтерів.

Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані ДПС та monobank.

За 2023 рік до спеціального Реєстру волонтерів було внесено 2 294 людини. Це майже стільки, як було за весь минулий рік — тоді перелік благодійників збільшився на 2383 людини. Торік сплеск реєстрацій волонтерів у Реєстрі припадав на грудень — тоді за місяць до переліку було внесено 69% від загальної кількості осіб. За весь 2022 рік з Реєстру волонтерів було виключено 4 особи.



Проте реальна кількість людей, що збирає кошти на власні картки та волонтерить, не повідомляючи про це державу, й з різних причин не набуває статусу волонтера, більша.

Збір на банки — один з поширених способів для волонтерів акумулювати пожертви. Здебільшого, через те, що за посиланням перерахувати у спеціальну Банку гроші можуть клієнти будь-якого банку. Опендатабот звернувся до — один з поширених способів для волонтерів акумулювати пожертви. Здебільшого, через те, що за посиланням перерахувати у спеціальну Банку гроші можуть клієнти будь-якого банку. Опендатабот звернувся до monobank , аби виявити, скільки українців самостійно збирає пожертви та як ця кількість співвідноситься з офіційною кількістю зареєстрованих волонтерів.

Так, за даними monobank, станом на початок травня поточного року 38 963 українця відкрили банки для збору коштів. Це майже у 8 разів більше за перелік офіційно зареєстрованих волонтерів.

Для порівняння обсягів: від початку великої війни власників банок побільшало майже у 21 раз. Так, станом на початок березня власні банки для збору коштів мали лише 1872 особи. Відтоді щомісяця збирачів коштів більшало, в середньому на 2,8 тисяч. Пік припав на травень та червень 2022 року — тоді за місяць 5620 та 5435 українців почали збирати кошти.

Кількість відкритих банок для збирання допомоги станом на початок травня складає 48 662. Це у 23 рази більше, аніж було на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року.

Ось що ще цікаво:

Побільшало й поповнень цих банок для збору допомоги — аж у 20 разів до початку великої війни.

до початку великої війни. У 2023, в середньому, українці роблять 3,1 млн транзакцій на місяць , тоді як у на початку березня минулого року поповнень було близько 158 тисяч на місяць.

, тоді як у на початку березня минулого року поповнень було близько 158 тисяч на місяць. Сплеск потенційних донатів припав на травень минулого року — тоді кількість поповнень зросла за місяць у 7 разів.

Станом на початок травня, в середньому, в одну банку «скидається» близько 70 людей.



Що відомо про Реєстр волонтерів

Основна перевага внесення до Реєстру — можливість волонтерам не сплачувати податки з отриманих донатів. Натомість на початку червня 2023 року з допису волонтерки Dignitas Fund Любові Шипович стало відомо, що навіть включені до Реєстру волонтери мають сплачувати податки з донатів — у випадку, якщо придбана ними допомога не включена до переліку 112 постанови Кабміну.

Перелік «дозволених» предметів було укладено ще у 2016 році, тому значної кількості актуальних під час великої війни речей та озброєнь, як-от дронів, БПЛа, турнікетів тощо, там не було. Зазначалося, що з допомоги, витраченої на такі товари, волонтери мали сплатити податок.

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Скандал набирав обертів, й, після втручання міністра фінансів Сергія Марченко, за кілька днів перелік дозволеної допомоги було розширено . У той самий час було призначено спецпредставника від Уряду, який має співпрацювати з волонтерами і фондами для оперативного вирішення питань і запобіганню застряганню важливих для оборони питань в міністерських кабінетах.

Наразі волонтери спільно з депутатом Романом Грищуком працюють над законопроєктом, який би скасував потребу переліків та зафіксував дату 24 лютого 2022 року як початок неоподаткованих волонтерських зборів.

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