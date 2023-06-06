Уряд розширив пільги на закупівлю дронів та їх комплектуючих для ЗСУ на тлі скандалу з податками для волонтерів — Finance.ua

Уряд розширив пільги на закупівлю дронів та їх комплектуючих для ЗСУ на тлі скандалу з податками для волонтерів Сьогодні 15:44 — Казна та Політика

Уряд розширив пільги на закупівлю дронів та їх комплектуючих для ЗСУ на тлі скандалу з податками для волонтерів

Кабінет міністрів ухвалив постанову № 550, якою включив безпілотні літальні апарати (БПЛА), їх комплектуючі та ремонт до списку товарів та послуг, закупівля яких волонтерами не оподатковується.

Відповідний документ був опублікований на сайті уряду і вже набрав чинності.

Зокрема, перелік доповнили 20 пунктами. Серед них — безпосередньо БПЛА, парашути, апаратура зв’язку, двигуни, відеокамери, батареї та акумулятори для дронів. Також податкові пільги розширили на субпідрядні роботи як частину виробництва БПЛА та технічне обслуговування БПЛА.

Вказана постанова була прийнята на тлі скандалу з податками для волонтерів . У Мінфіні заявили, що українське законодавство не передбачає стягування ПДФО з волонтерів, які ведуть діяльність офіційно. Також не потрібно сплачувати податки з товарів, що передаються ЗСУ.

Міністр Сергій Марченко анонсував включення дронів до постанови КМУ № 112 від 2016 року, що визначає товари та послуги, сума благодійної допомоги для закупівлі яких не оподатковується ПДФО.

Також уряд визначить уповноваженого представника для постійної комунікації та вирішення проблемних питань, що виникають у волонтерському середовищі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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