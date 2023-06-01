Жодних податків не буде. Міністр фінансів пояснив ситуацію з волонтерами — Finance.ua

Жодних податків не буде. Міністр фінансів пояснив ситуацію з волонтерами Сьогодні 17:20 — Казна та Політика

Жодних податків не буде. Міністр фінансів пояснив ситуацію з волонтерами

Голова Мінфіну Сергій Марченко спростував інформацію про збір 19,5% податку з волонтерів.

Про це він написав у Facebook

«Хочу запевнити, що жодних податків з тих товарів, які передаються ЗСУ, сплачувати не потрібно. Це діюча норма Податкового кодексу. Тут не може бути жодних інших тлумачень», — розповів він.

Він ще раз наголосив, що ті волонтери, хто офіційно ведуть свою діяльність для допомоги армії - не сплачує жодних податків.

За словами Марченка, завтра на засіданні уряду буде розглянуто питання щодо включення дронів в постанову КМУ № 112. Він звернувся до уряду, щоб все ж вдалося розв’язати це питання.

«З боку уряду буде визначений уповноважений представник, який буде забезпечувати як постійну комунікацію, так і розв’язання проблемних питань які постійно виникають у волонтерському середовищі», — додав міністр.

Суть питання

Волонтер Люба Шипович заявила, що Мінфін хоче, щоб волонтери сплачували податки. У Facebook вона навела наступний приклад: в рамках проекту «Люті Пташки» волонтер Ігор Луценко зібрав на свою картку monobank близько 20 млн гривень. Банк, за її словами «тут же поспішив дізнатись, на що будуть витрати, а податкова запевнила, що чекають сплату податків».

«Податків з коштів, за які ви всі, хто донатив, вже заплатили податок на дохід. А тепер ці кошти стали вважатись доходом Ігоря. Хоча всі 100% він перерахував на закупівлю дронів», — розповіла вона.

Чому саме 19,5%

Часто волонтер збирає гроші на свою особисту банківську картку. Згідно до приписів Податкового кодексу, ці кошти вважаються «іншим доходом громадянина», і на всю суму зібраної волонтерської допомоги податкова служба може нарахувати 18% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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