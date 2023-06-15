З початку року кількість вакансій в IT для початківців зросла на 50% — Finance.ua

З початку року кількість вакансій в IT для початківців зросла на 50% Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

З початку року кількість вакансій в IT для початківців зросла на 50%

Кількість вакансій для новачків зросла на 50% з січня.

Про це повідомляє Djinni у своєму Telegram-каналі.

Зараз на Djinni є 520 вакансій для кандидатів без досвіду, ще в січні було 350. Але є нюанс.

Вакансії для програмістів виросли лише на 7%, а для QA — залишились на тому ж рівні.

Графік: Djinni

Найбільше зростання — у вакансій, пов’язаних з даними (+177% з січня) і рекрутингом (+150%).

Найбільше вакансій в онлайні для новачків зараз у категоріях:

Marketing — 81 (+102% зростання з січня);

Support — 78 (+30% зростання);

Lead Generation — 41 (+8%).

Серед програмістських категорій найбільше вакансій без вимог до досвіду для C++ (11, + 120% з початку року), JavaScript (11, так само, як на початку року) і PHP (10, теж без змін). Вакансій для QA — лише 8, з них 3 для автоматизаторів.

Довідка Finance.ua:

після 24 лютого 2022 року щонайменше 21 ІТ-компанія з українським корінням розпочала роботу в Польщі;

за результатами дослідження Dou.ua, у травні побільшало вакансій переважно для досвідчених розробників (понад 100 у кожній з категорій «більше як рік досвіду»). Але і для початківців незначне зростання вакансій за місяць є. У категорії «без досвіду» у травні було 70 вакансій — поки що найбільше за 2023 рік;

у країнах Європейського Союзу спостерігається великий дефіцит спеціалістів сфери Інформаційних технологій та зв’язку. Багато компаній розраховують на українських фахівців.



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