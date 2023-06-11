Скільки українських ІТ-компаній відкрили офіси в Польщі через війну — Finance.ua
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Скільки українських ІТ-компаній відкрили офіси в Польщі через війну

Фондовий ринок
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Скільки українських ІТ-компаній відкрили офіси в Польщі через війну
Скільки українських ІТ-компаній відкрили офіси в Польщі через війну
Після 24 лютого 2022 року щонайменше 21 ІТ-компанія з українським корінням розпочала роботу в Польщі.
Про це повідомляє Ain.ua з посиланням на DOU.eu.
Наразі у цих компаніях працюють 870 спеціалістів в Польщі і понад 15 000 глобально.
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Серед найбільших компаній — Plarium, Valtech, Forte Group, Dev.Pro.
Скільки українських ІТ-компаній відкрили офіси в Польщі через війну
Скільки українських ІТ-компаній відкрили офіси в Польщі через війну
В аналітиці не враховані компанії, які вийшли на польський ринок до 24 лютого 2022 року.
Після початку повномасштабного вторгнення наявність офісів за кордоном стала запорукою отримання нових контрактів від замовників, для яких наявність R&D в країні, охопленій війною, є фактором ризику. Тому 2022 рік ознаменувався відкриттям великої кількості ІТ-хабів українських компаній в Європі. Польща зі зрозумілих причин стала найпопулярнішою локацією, адже саме в цій країні проживає найбільше українських біженців.

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За матеріалами:
Ain.Ua
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