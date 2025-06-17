З початку повномасштабної війни країни ЄС сплатили рф понад €200 млрд за паливо — FT Сьогодні 05:45 — Енергетика

Єврокомісія цього тижня запропонує нові заходи для повної відмови від російського викопного палива, а також окреслить плани поступового виходу з залежності від російської ядерної продукції.

Про це повідомляє Financial Times

Водночас Брюссель визнає, що для повної незалежності від рф у цій сфері знадобляться десятиліття та щонайменше €241 млрд інвестицій. Найбільшими противниками таких змін залишаються Угорщина та Словаччина.

Після повномасштабного вторгнення рф країни ЄС уже сплатили понад €200 млрд за паливо з росії. Хоча постачання вугілля та нафти під санкціями, а газ планують повністю припинити до 2027 року, ядерне паливо залишається «слабкою ланкою» — у 2024-му за нього сплачено близько €700 млн.

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В ЄС діють 101 ядерний реактор, з яких 19 — радянські типу ВВЕР, що частково або повністю залежать від рф у постачанні урану, запчастин і техобслуговуванні. Зараз блок імпортує з росії приблизно 20−25% природного, конверсованого та збагаченого урану.

Єврокомісія прагне повністю позбутися російського ядерного палива до 2030-х років, однак у нещодавно оприлюдненому документі мовиться, що для цього необхідні інвестиції в розмірі €241 млрд для розвитку внутрішнього ядерного ланцюга постачань.

Міністри енергетики обговорять це питання вже в понеділок. У документі наголошується, що країни ЄС уже почали диверсифікацію джерел — розглядають Казахстан, Канаду та Нігер, однак нестабільність у Нігері викликає занепокоєння щодо безпеки постачань.

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Проблемною є також конверсія урану, позаяк цей етап традиційно залишався поза межами ЄС через низьку рентабельність і високі екологічні ризики.

рф наразі контролює 55% світового ринку збагачення урану, де частка європейських компаній Orano і Urenco становить близько 40%.

Зберігається також залежність від знань і комплектуючих для реакторів ВВЕР, найстаріші з яких працюють з 1977 року. Утворення нової виробничої бази в ЄС для деталей, які відповідають суворим стандартам безпеки, потребує часу.

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Особливо складним випадком залишається Угорщина. У 2014 році країна підписала контракт з Росатомом на будівництво двох нових енергоблоків АЕС, які мають покривати до 75% потреб країни в електроенергії. Попри переговори з постачальниками з Франції та США, Будапешт досі не ініціював відмову від російського палива.

Проти також виступає Словаччина. У спільній заяві міністри обох країн наголосили, що поступова відмова призведе до «вищих і нестабільних цін» і загрожуватиме енергетичній безпеці.

У Брюсселі ж запевняють: при повільному згортанні залежності стрибків цін вдасться уникнути. Водночас замість санкцій (які потребують одностайності), відмова від російського ядерного палива може бути ухвалена як торгова міра — за кваліфікованою більшістю країн.

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