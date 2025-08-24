З чого складається дохід та бонуси військовослужбовця — Finance.ua
укр
Особисті фінанси
Міністерство оборони України оновило онлайн-довідник про виплати військовим, де кожен зможе дізнатися про оклади, додаткові винагороди та соцгарантії.
Про це йдеться у дописі ВМС ЗС України.
Відтепер кожен військовослужбовець матиме можливість на одному сайті дізнатися, з чого складається його дохід, як він розраховується та які існують додаткові винагороди.
Щомісячне грошове забезпечення включає:
  • посадовий оклад;
  • оклад за військовим званням;
  • надбавку за вислугу років.
При цьому розмір окладу залежить від посади, звання, стажу та умов служби.
Одноразові виплати при укладенні першого контракту у 2025 році становлять: рядовий склад — 24 224 грн (3 роки), сержанти та старшини — 27 252 грн (3+ роки), офіцери — 30 280 грн (1+ рік).
Додаткові винагороди передбачають:
  • 100 тис. грн — за службу на передовій до ротного опорного пункту;
  • 70 тис. грн — за виконання бойових завдань протягом 30 днів;
  • 50 тис. грн — служба в підрозділах військового управління на передовій;
  • 30 тис. грн — за спецзавдання, розмінування, ППО та інтенсивну підготовку.
Для поранених військових передбачено щомісячне забезпечення за посадою (не менше 20 100 грн) та додатково 100 тис. грн на лікування та відновлення протягом до 4 місяців.
Соціальні гарантії включають щорічну допомогу на оздоровлення (у розмірі місячного забезпечення), збереження всіх виплат та 100 тис. грн родині у разі полону чи зникнення безвісти, а у разі загибелі — 15 млн грн родині.
Деталі та калькулятор розрахунку доступні на social.mil.gov.ua.
Нагадаємо, до Дня Незалежності військові, ветерани, родини загиблих та жертви нацистських переслідувань отримають разові грошові виплати — до 3100 гривень.
За матеріалами:
РБК-Україна
Payment systems