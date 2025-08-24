У яких випадках працівника можуть оштрафувати у Польщі — Finance.ua

У яких випадках працівника можуть оштрафувати у Польщі Сьогодні 18:14 — Особисті фінанси

У яких випадках працівника можуть оштрафувати у Польщі

У польському законодавстві чітко визначені випадки, коли роботодавець може покарати працівника фінансово. Керівник не може накладати штрафи та обирати суму покарання на власний розсуд. Максимальний розмір штрафу і спосіб його стягнення із заробітної плати працівника регулюється Трудовим кодексом

Видання inpoland розповідає, коли працівника можуть оштрафувати у Польщі.

Читайте також Як оформити іпотеку в Польщі: головні вимоги та умови

Перед застосуванням фінансового стягнення керівник зобов’язаний вислухати пояснення працівника.

Повідомлення про штраф має бути надане працівникові у письмовій формі не пізніше двох тижнів після отримання інформації про правопорушення та не пізніше трьох місяців після його скоєння.

Фінансове стягнення може бути накладено на працівника, який:

на робочому місці не дотримується правили охорони праці або пожежної безпеки;

залишив робоче місце без поважної причини;

з’явився на роботу у нетверезому стані або вжива алкоголь на роботі;

вчинив інші порушення основних обов’язків працівника, визначених у трудовому розпорядку або колективному договорі.

Зазначається, за одноразове правопорушення штраф не може перевищувати розмір одноденної зарплати працівника, а загальна сума штрафів за місяць — не може перевищувати 1/10 від заробітку, що виплачується «на руки».

Кошти, отримані від фінансових штрафів, роботодавець не може використати на свій розсуд — гроші повинні бути спрямовані на покращення умов на робочому місці або приміщень загального користування тощо.

Читайте також Скільки коштів необхідно мати при собі, щоб перетнути кордон із Польщею

Працівник, який не погоджується зі штрафом, може подати письмове заперечення протягом семи днів після отримання повідомлення про стягнення.

Роботодавець зобов’язаний розглянути його і відповісти протягом 14 днів. Якщо відповідь не задовольняє працівника, він може звернутися до суду.

Нагадаємо, наразі у Польщі проживає близько 1 мільйона українських біженців. Навіть у разі припинення вогню значна частина з них, ймовірно, не повернеться до України, адже українці інтегрувалися в польський ринок праці.

Як зазначають спостерігачі Fitch, українські біженці суттєво підтримали дефіцитний ринок праці Польщі та стимулювали економічне зростання. Прогнозується, що ця тенденція збережеться.

inpoland За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.