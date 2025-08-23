На яку пенсію можна розраховувати завдяки НПФ — думка експертки Сьогодні 21:13 — Особисті фінанси

Українці традиційно розглядають для інвестування такі інструменти, як ОВДП, нерухомість, земля чи криптовалюти. Проте чи замислювалися ви над можливістю інвестувати в недержавні пенсійні фонди (НПФ)? Це — спосіб «вбити двох зайців»: з одного боку, ви формуєте заощадження на майбутнє, з іншого — забезпечуєте собі фінансову підтримку на пенсії без додаткових турбот.

Саме про НПФ та їхню користь під час InvestFest і розповіла Head of Sales & Marketing OTP Capital — Світлана Парандій.

Першою темою, яку порушила спікерка, була підготовка до пенсії. Зокрема, Парандій навела приклади європейських країн, де пенсійне планування є звичною практикою, та зазначила, що в Україні цей інструмент поки що має низький рівень популярності.

Так, якщо в Європі та світі система пенсійного забезпечення складається з трьох складових: обов’язковий (базова виплата — соціальний захист), обов’язковий — залежний від доходу (накопичувальна пенсія, спрямована на збереження рівня життя) та добровільний — залежний від доходів (накопичувальна самостійна — додаткова гнучкість). В Україні ж доступний лише 1 та 3 пункти, бо 2-й на сьогодні державою не введений.

Аби краще розуміти ситуацію з НПФ у Європі та в Україні, Парандій навела приклад Нідерландів, Ісландії та Данії, порівнявши показники з нами. І, зазначимо, що тут ситуація дуже сумна…

Як бачимо, коефіцієнт заміщення (коли розмір пенсії дорівнює зарплаті. — Ред.), значно нижчий за той, що є в Європі. Щобільше, зараз більшість пенсіонерів отримують пенсію 5 тис. гривень, а то й менше — що, зрештою, не покриває базових потреб і є найнижчим показником у Європі.

Якщо коротко говорити про пенсійну систему в Україні, то за словами Парандій, впливає демографічна криза, адже кожен із тих, хто працює, отримує одного пенсіонера. Розуміючи увесь той біль, на допомогу, власне, й приходить НПФ.

То що ж дає НПФ людині, яка вирішила в нього вкластися?

Перше — з НПФ працюють всі три рівні пенсійної системи — формування майбутніх доходів із різних джерел.

Другий момент — участь у накопиченні, як роботодавця, так і працівника. Також варто відзначити: обов’язковість накопичувальних систем, податкові стимули (зменшення податкового навантаження) та ефективне управління коштами (інвестування з метою їхнього примноження).

Зазначимо, що в Україні ринок НПФ усе ж таки зростає. Нижче — показники НПФ у цифрах.

Head of Sales & Marketing OTP Capital зазначила, що НПФ це про: гнучкість, безпеку та вигоду.

Щодо третього рівня, то тут Парандій відзначила той факт, що третій рівень не популяризується державою, а рівень фінансової грамотності в населення досить низький (8−9% населення).

На яку ж пенсію можна накопичити, якщо почати відкладати вже зараз?

Парандій навела приклад сум, якщо щомісяця відкладати: 300, 500, 1 тис., 2 тис. та 5 тис. гривень.

Наостанок Парандій показала, яку дохідність генерує фонд, якщо порівнювати з інфляцією.

Як бачимо, лише в трьох випадках інфляція «з'їла» дохідність від НПФ.

