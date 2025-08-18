Кабмін підтримав відтермінування відкриття декларацій військових після воєнного стану — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін підтримав відтермінування відкриття декларацій військових після воєнного стану

Казна та Політика
74
Кабмін підтримав відтермінування відкриття декларацій військових після воєнного стану
Кабмін підтримав відтермінування відкриття декларацій військових після воєнного стану
Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, що вносить зміни до чинного законодавства щодо доступу до декларацій військовослужбовців та інших осіб, які безпосередньо беруть участь у захисті держави.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Законопроєкт пропонує відкласти відкриття вільного доступу до таких декларацій на один рік після завершення воєнного стану. Зараз чинна норма передбачає публікацію вже наступного дня після його скасування.
«Запровадження цієї зміни дозволить запобігти потраплянню у відкритий доступ відомостей, що можуть нести ризики для військовослужбовців та їхніх родин», — пояснюють у міністерстві.
Зокрема, йдеться про дані щодо членів сімей та місця проживання.
Читайте також
Основна мета законопроєкту — не допустити можливості ідентифікації військових противником і підвищити рівень безпеки захисників та їхніх близьких.
Нагадаємо, в Україні продовжили воєнний стан та мобілізаціюдо 5 листопада 2025 року. Разом із тим почали діяти кілька змін, що стосуються військовозобов’язани — зокрема щодо бронювання, обліку, проходження військового навчання та служби тощо.
Військовослужбовці, які звільняються у 2025 році, можуть розраховувати на низку виплат. Їхній обсяг залежить від причини звільнення, тривалості служби та конкретних обставин, за яких вона завершилась.
Міністерство оборони роз’яснило, що припинення грошових виплат військовослужбовцям можливе лише у виняткових випадках — зокрема, у разі добровільної здачі в полон або самовільного залишення частини.
📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems