Кабмін підтримав відтермінування відкриття декларацій військових після воєнного стану — Finance.ua

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, що вносить зміни до чинного законодавства щодо доступу до декларацій військовослужбовців та інших осіб, які безпосередньо беруть участь у захисті держави.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Законопроєкт пропонує відкласти відкриття вільного доступу до таких декларацій на один рік після завершення воєнного стану. Зараз чинна норма передбачає публікацію вже наступного дня після його скасування.

«Запровадження цієї зміни дозволить запобігти потраплянню у відкритий доступ відомостей, що можуть нести ризики для військовослужбовців та їхніх родин», — пояснюють у міністерстві.

Зокрема, йдеться про дані щодо членів сімей та місця проживання.

Основна мета законопроєкту — не допустити можливості ідентифікації військових противником і підвищити рівень безпеки захисників та їхніх близьких.

Нагадаємо, в Україні продовжили воєнний стан та мобілізаціюдо 5 листопада 2025 року. Разом із тим почали діяти кілька змін, що стосуються військовозобов’язани — зокрема щодо бронювання, обліку, проходження військового навчання та служби тощо.

Військовослужбовці, які звільняються у 2025 році, можуть розраховувати на низку виплат. Їхній обсяг залежить від причини звільнення, тривалості служби та конкретних обставин, за яких вона завершилась.

Міністерство оборони роз’яснило, що припинення грошових виплат військовослужбовцям можливе лише у виняткових випадках — зокрема, у разі добровільної здачі в полон або самовільного залишення частини.

