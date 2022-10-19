З 1 листопада зросте вартість термінового оформлення паспортів (ціни та терміни) — Finance.ua

З 1 листопада зросте вартість термінового оформлення паспортів (ціни та терміни) Вчора 11:00 — Особисті фінанси

Кабінет міністрів змінив вартість послуг у сфері міграції. З 1 листопада 2022 року зросте вартість термінового оформлення паспорта, закордонного паспорта та проїзного документа біженця.

Про це повідомляється в постанові уряду від 14 жовтня 2022 р. № 1180

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Згідно з постановою, вартість оформлення паспорта громадянина України протягом 10 днів зросте з 252 до 496 гривень.

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за три чи сім днів подорожчає з 704 гривень до 992 гривень.

Вартість оформлення та обміну проїзного документа біженця зросте з 226 до 452 гривень.

Оформлення та обмін посвідчення біженця, крім оформлення посвідчення біженця вперше подорожчає з 168 до 336 гривень.

Оформлення та обмін посвідки на тимчасове проживання подорожчає з 352 до 452 гривень.

Оформлення та обмін картки мігранта подорожчає з 199 до 399 гривень.

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Крім того, через шість місяців після скасування воєнного стану оформлення паспорта громадянина України (у формі картки), крім оформлення паспорта громадянина України вперше, протягом 20 робочих днів зросте зі 126 до 248 гривень.

Також через шість місяців після скасування воєнного стану оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон за 20 днів подорожчає з 352 до 496 гривень.

Довідка Finance.ua:

якщо паспорт втрачений або знищений, то передусім слід написати заяву в поліцію. Обов’язково потрібно отримати підтвердження про реєстрацію заяви щодо втрати документів;

водночас варто пам’ятати, що в Україні для посвідчення особи можна користуватися іншими документами: закордонним паспортом чи водійським посвідченням. Також можна використовувати цифрові документи в мобільному додатку «Дія». Вони мають таку саму юридичну силу, як і паперовий чи пластиковий паспорт. Більше того, на час воєнного стану у «Дії» з’явився спеціальний «єДокумент» для посвідчення особи.

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