Як посвідчити особу без фізичного паспорта громадянина України та як відновити документ — Finance.ua

Як посвідчити особу без фізичного паспорта громадянина України та як відновити документ Вчора 20:52 — Особисті фінанси

В Україні документами, які підтверджують особу та громадянство, а також визначають приналежність до держави, є внутрішній паспорт (ID-картка або книжечка зразка 1994 року) та закордонний паспорт. У разі втрати внутрішнього паспорта його відновлення обов’язкове.

В Україні можна використовувати наступні документи для посвідчення особи:

закордонний паспорт (у випадку втрати ID-картки або паспортної книжечки);

водійське посвідчення;

цифрові документи в застосунку «Дія» — вони мають таку ж юридичну силу, як їх паперовий чи пластиковий аналог;

«єДокумент» — це тимчасовий документ для посвідчення особи у період воєнного стану, він створюється автоматично на підставі даних із BankID або даних біометричного документа.

Де можна відновити втрачений паспорт

Після втрати паспорта необхідно терміново звернутися із відповідною заявою до поліції та отримати там витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Для оформлення нового документа, людині треба особисто прийти до однієї з трьох установ:

у підрозділ ДМС України;

у центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

у центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

Які документи потрібні для отримання нового паспорту

Для оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки замість втраченого (або викраденого) потрібно подати наступні документи:

заява про втрату паспорта;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта);

документ, що підтверджує сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;

довідка органу реєстрації встановленого зразка про місце проживання (за наявності).

Також для відновлення паспорта можуть знадобитися додаткові документи, якщо вони є в особи:

довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або повідомлення про відмову від його прийняття (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера);

якщо є неповнолітні діти — свідоцтва про їх народження;

свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу (за наявності);

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи — для внутрішньо переміщених осіб;

для особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом здоров’я — одна фотокартка розміром 10×15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру;

для бездомних осіб — посвідчення про взяття на облік бездомних осіб;

для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи — рішення суду про встановлення особи.

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