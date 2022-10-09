Закордонні паспорти та ID-картки: в Польщі подорожчали ціни на послуги для українців — Finance.ua

Закордонні паспорти та ID-картки: в Польщі подорожчали ціни на послуги для українців Вчора 07:37 — Особисті фінанси

Закордонні паспорти та ID-картки: в Польщі подорожчали ціни на послуги для українців, Фото: pasport.org.ua

В підрозділах українського державного підприємства «Документ», який функціонує у Варшаві, Кракові та Гданську, підняли ціни на послуги.

Про це повідомляє In Poland.

З моменту відкриття таких підрозділів спочатку у Варшаві, а потім у Кракові та Гданську вартість їхніх послуг складала 335 злотих (2500 грн). Це сума, яку клієнти сплачують додатково, крім вартості самих паспортів або ID-карток. Тепер сервісний збір у таких пунктах прийому документів складає 370 злотих (2700 грн).

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Також із сервісним збором підвищилася вартість виготовлення самих документів. Щоправда, лише в окремих випадках. Так, нова ціна термінового виготовлення ID-картки замість українського паспорта зразка 1994 року становить 742 грн, раніше було — 498 грн. Таким чином вартість зросла на 244 грн.

Нова вартість виготовлення закордонного паспорта у терміновому режимі тепер складає 1373 грн. Спочатку було 1085 грн. Нова ціна на термінове виготовлення одночасно закордонного паспорта та ID-картки тепер складає 2115 грн. Раніше було 1583 грн. Ціна на виготовлення закордонних паспортів та ID-карток у нетерміновому (звичайному) режимі залишилася без змін.

Довідка Finance.ua:

в серпні польська філія українського ДП «Документ» відкрила у Варшаві центр обслуговування українців, які вимушено виїхали з України через повномасштабне вторгнення росії;

в установі можна подати заяви-анкети на оформлення паспортних документів та отримати готові паспорти.

УНН За матеріалами:

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