Євросоюз поверне квоти на 30 українських агротоварів — УКАБ Сьогодні 06:41 — Аграрний ринок

Квоти на імпорт агропродукції з України до ЄС після закінчення «торговельного безвізу» поширюватимуться не на 7, а на 30 товарів.

Про це розповіла голова комітету з євроінтеграції «Українського клубу аграрного бізнесу» Олександра Авраменко, пише Latifundist.com.

Вона нагадує, що 5 червня 2025 року Україна втратить режим «торгового безвізу» з Європейським Союзом, який дозволяв безмитний експорт до європейських країн. «Замість повного доступу до ринку українські експортери зможуть скористатися лише 7/12 річних квот, що діяли до війни», пояснила Авраменко.

Це означає суттєве зменшення обсягів експорту окремих товарів. Наприклад, пшениця — з 6 млн т до 1 млн т, кукурудза — з 4,7 млн т до 650 тис. т, а цукор — лише до 20 тис. т. Проблема в тому, що повернення йде не лише до умов автономних заходів, а до ще більш обмежувального формату — торгової частини угоди про асоціацію 2014 року, яка передбачає понад 30 квот.

«Ситуація ускладнюється тим, що Єврокомісія наразі не готова до офіційних переговорів з Україною щодо оновлення 29-ї статті угоди. Це пояснюється внутрішньополітичними процесами у країнах ЄС, зокрема очікуванням виборів у Польщі. Саме тому поки що впроваджується перехідна модель — 7/12 від старих квот», — зазначає вона.

Від згортання «торгового безвізу» між Євросоюзом та Україною найбільш постраждають українські виробники продукції з доданою вартістю, каже Авраменко.

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Йдеться про виробників борошна, круп, молочних виробів і томатної пасти. Їхні обсяги експорту різко зменшаться через повернення мит і обмежень, адже квоти зазвичай вичерпує сировинна продукція — пшениця, кукурудза, сире молоко.

Єврокомісія обіцяє повернутись до питання оновлення 29-ї статті після завершення виборів у ключових країнах ЄС. Очікується, що офіційні переговори почнуться влітку і можуть тривати до осені. Проте навіть у разі домовленостей, новий торговий режим може запрацювати лише з 2026 року.

Однією з головних умов подальшої лібералізації стане відповідність української продукції європейським стандартам. Це, за словами Авраменко, значно ускладнює ситуацію для бізнесу, який вже й так працює в умовах війни, нестабільної логістики та постійних ризиків.

Європейські чиновники поки намагаються балансувати між підтримкою України і захистом внутрішніх ринків. Пропозиція 7/12 виглядає як компроміс: вона дозволяє уникнути різкого обвалу українського експорту, але й не створює політичної напруги всередині ЄС.

«Проте без нових домовленостей ситуація може швидко погіршитись. Уже зараз продукція, яка залишатиметься в Україні, здешевшає, а для багатьох експортерів це означатиме збитки і втрату ринків. Відтак, стратегія виходу з цієї ситуації — термінове відновлення переговорів та адаптація до нових реалій», — резюмує Авраменко.

Економічна Правда За матеріалами:

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