Вартість тонни експорту української агропродукції в 2025 р. зросла в 1,4 рази — Finance.ua
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Вартість тонни експорту української агропродукції в 2025 р. зросла в 1,4 рази

Аграрний ринок
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Вартість тонни експорту української агропродукції в 2025 р. зросла в 1,4 рази
Вартість тонни експорту української агропродукції в 2025 р. зросла в 1,4 рази
Ціна тонни експорту української аграрної продукції зросла в 1,4 рази: 2024 року вона становила $315, а в квітні 2025 року збільшилася до $443, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
«Це вдалося зробити за рахунок збільшення експорту продукції з доданою вартістю. Зокрема біоетанолу», — пояснив він у Телеграм.
Коваль звернув увагу, що зросли і середні ціни на топ-5 продуктів експорту в розрахунку на тонну: ⁠соняшникова олія — $1174, що на 37,8% більше ніж у 2024 році ($852), кукурудза — $217, що на 27,1% більше середньої ціни 2024 року ($171), пшениця — $231, що на 27,4% більше середньої ціни 2024 року ($181), м’ясо птиці — $2385, що на 11,2% більше середньої ціни 2024 року ($2145), ⁠соєві боби — $409, що на 4,3% більше середньої ціни 2024 року ($392).
«Загалом з початку року експорт аграрної продукції з України склав $1,1 млрд, або 2,5 млн тонн», — підкреслив міністр і запевнив, що Міністерство аграрної політики та продовольства продовжує працювати над диверсифікацією ринків збуту та розширенням експортного потенціалу переробної промисловості.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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