Через заморозки Україна втратить половину врожаю черешні, ціни можуть зрости на 75%, — EastFruit Сьогодні 05:44 — Аграрний ринок

Через заморозки Україна втратить половину врожаю черешні, ціни можуть зрости на 75%, — EastFruit

Аналітики EastFruit підбили підсумки оцінки впливу погодних умов на перспективи врожаю черешні та вишні у 2025 році у країнах Східної Європи та в Туреччині — найбільшому експортері черешні у регіоні. Усі країни регіону сильно постраждали від заморозків у квітні 2025 року, і те, що виробництво знизиться, було зрозуміло відразу. Однак збитки були нерівномірними, і його оцінка на даний момент може вважатися попередньою, але близькою до реальної.

«Ще один фактор, який потрібно враховувати при оцінці перспектив цін черешні та вишні у 2025 році — це скорочення площ, що триває під цими культурами в країнах Євросоюзу. Оскільки ризики вирощування черешні постійно зростають, через часті втрати врожаю від заморозків, старі плантації поступово викорчовуються і не замінюються новими», — каже Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту ФАО.

Отже, які збитки цього року завдали заморозки і які перспективи виробництва та цін по черешні та вишні.

Україна

Наприкінці квітня 2025 року Україну накрила третя хвиля весняних заморозків, що спричинило значні втрати у садівництві. Найбільше постраждали абрикоси, а ось вишня та черешня постраждали меншою мірою. За попередніми оцінками, близько 45−55% врожаю черешні було втрачено, насамперед у південних регіонах країни, де зосереджено виробництво. У центральних регіонах втрати були навіть вищими, але тут площі черешні менші.

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По вишні збитки оцінюються в 35−50%. Цікаво, що збитки були вищими в північних регіонах. Вишня в Україні йде в основному на заморозку для експорту та на переробку. І ця позиція, мабуть, стане досить дорогою, особливо на тлі очікуваних високих цін на малину в літній період.

Україна і так переважно залежить від імпорту черешні після окупації російськими агресорами традиційних регіонів вирощування цих фруктів та фактичного знищення основної частини плантацій. Тому ціни на черешню цього року в Україні будуть ще вищими, ніж зазвичай.

Польща

У Польщі весняні заморозки наприкінці квітня та на початку травня 2025 року призвели до значних втрат у врожаї вишні та черешні. У деяких регіонах втрати становили до 80%.

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У середньому по країні втрати вишні оцінюються в 50−55%. У черешні втрати вище, але Польщу не можна зарахувати до великих експортерів свіжої черешні. Щоправда, останніми роками все більшої популярності в міжнародній торгівлі набуває заморожена черешня.

Туреччина

Туреччина — це найвпливовіша країна для ціноутворення черешні у Східній Європі. Вона також суттєво впливає на ціни свіжої черешні у країнах «старого ЄС».

У Туреччині з 10 по 12 квітня 2025 року температура повітря в садах опускалася до -15°C, що призвело до зниження майбутнього врожаю черешні на 50−70%. Особливо постраждали регіони Саліхлі, Іспарта та Афьонкарахісар.

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Місцеві експерти оцінюють, що ціни на черешню під час масового збору та експорту будуть у середньому на 75% вищі за звичайні. А це означає, що приблизно так само зросте ціна на свіжу черешню і в Україні.

До речі, в росії, яка також втратила не менше 40−50% врожаю та черешні та вишні, очікується зростання цін на свіжу черешню приблизно вдвічі.

Угорщина

Угорщина зіткнулася з одними із найсерйозніших втрат у садівництві за останні десятиліття. Близько 90% фруктових господарств постраждали від заморозків у квітні та на початку травня 2025 року. Урожай черешні та інших кісточкових культур знизився на 80−90%, особливо у східних регіонах країни. Для Угорщини вишня є досить важливою культурою у споживанні, так само як і інші кісточкові фрукти. Тому не дивно, що місцеві переробники вже активно шукають можливості закупівлі замороженої вишні у країнах Центральної Азії, насамперед в Узбекистані.

Румунія

У Румунії з 6 по 11 квітня 2025 року в садах спостерігалися нічні температури до -8°C, що призвело до значних втрат у врожаї кісточкових культур. Урожай вишні та черешні знизився на 70−80%, особливо в таких регіонах, як Димбовиця, Брашов та Вилча. Тому Румунія також активно шукатиме можливості імпорту черешні з інших країн навіть у сезон збору місцевої продукції.

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Молдова

«У Молдові основну шкоду вишні та черешні заподіяли перша та друга хвилі заморозків», — каже Юлія Тимошенко, керівник проекту з виробництва заморожених фруктів «Тіферет», Молдова. «У тих господарствах, де встигли провести обробку для захисту від похолодання, вдалося частково зберегти врожай. За попередніми оцінками, втрати становлять 30−40%», — каже експерт.

Молдовські ЗМІ повідомляють, що в окремих регіонах втрачено до 100% урожаю вишні та черешні. Найбільше постраждали північні регіони країни, як-от Сорока.

Чи зможе Узбекистан замінити Туреччину на ринку Східної Європи

Очевидно, що окремі партії черешні з Узбекистану потраплять на ринки Східної Європи, проте, на нашу думку, обсяги будуть мінімальними. Для цього є три причини:

величезні відстані і складна і довга логістика у зв’язку з агресією Росії, що триває, проти України;

аномально високі ціни на черешню в Росії, яка буде пріоритетним ринком збуту через дешевшу та просту логістику;

і нетрадиційним для Східної Європи сезоном черешні — пік попиту у країнах Східної Європи припадає на період, коли черешня в Узбекистані вже закінчується.

Тому можна резюмувати, що споживачам регіону доведеться змиритися з різким зниженням споживання черешні у 2025 році. Ця ягода, на жаль, буде не по кишені багатьом споживачам.

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