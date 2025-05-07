Площі під цукровим буряком скоротяться: як це вплине на ринок цукру — Finance.ua
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Площі під цукровим буряком скоротяться: як це вплине на ринок цукру

Аграрний ринок
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З початку року Україна вже поставила за кордон майже 200 тис. тонн цукру, а у наступному сезоні 2025/26 року має в планах експортувати 700 тис. тонн цього продукту, передає «ПроАгро Груп».
Про виробництво й експорт цукру йшлося на нещодавній нараді в Мінагрополітиці, де очільник відомства Віталій Коваль підкреслив, що цукор — продукт переробки з високою доданою вартістю, тому відіграє важливу роль в розвитку українського агросектору. Він також закликав підприємства цукрової галузі розвивати такі напрями агропереробки, як біогаз, біоетанол, біометан.
Міністр зазначив, що цьогоріч цукровими буряками вже засіяно понад 217 тис. гектарів.
Водночас перший заступник міністра Тарас Висоцький на брифінгу в Media Center Ukraine повідомив, що площі під цукровими буряками в Україні у 2025 році скоротяться на 15−20% - з 260 тис. га торік до приблизно 200−210 тис. га цього року. Причина — квоти на експорт цукру до ЄС, адже виробники побоюються чи будуть ринки збуту.
За матеріалами:
Finance.ua
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