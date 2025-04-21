На який мінімальний термін можна укласти договір оренди землі — Finance.ua

На який мінімальний термін можна укласти договір оренди землі Сьогодні 21:01 — Аграрний ринок

На який мінімальний термін можна укласти договір оренди землі

Часто українські власники земельних паїв здають їх у оренду фермерам. Втім далеко не кожен знає, що законодавство встановлює обмеження щодо мінімального терміну оренди землі.

На скільки мінімально можна віддати землю в оренду

При передачі земельної ділянки в оренду важливо не тільки погодити розмір орендної плати та умови використання землі, повідомляє «Земельний фонд України». Також варто розуміти мінімальний термін, на який може бути укладений договір.

Законодавство України встановлює певні обмеження, які впливають на можливість швидкого розірвання угоди або перегляду її умов. Згідно з Земельним кодексом України, мінімальні строки оренди земельних ділянок відрізняються залежно від їхнього призначення:

Сільськогосподарські землі — не менше 7 років. Це означає, що якщо ви маєте пай або іншу ділянку для ведення фермерського господарства, ви не можете здати її в оренду на рік чи два — лише мінімум 7 років. Це зроблено для забезпечення стабільності агровиробництва та раціонального використання землі.

Це означає, що якщо ви маєте пай або іншу ділянку для ведення фермерського господарства, ви не можете здати її в оренду на рік чи два — лише мінімум 7 років. Це зроблено для забезпечення стабільності агровиробництва та раціонального використання землі. Меліоровані землі (зрошувані або осушені) — не менше 10 років. Ця норма передбачає захист інтересів аграріїв, які вкладають кошти у створення та підтримку меліоративних систем.

Ця норма передбачає захист інтересів аграріїв, які вкладають кошти у створення та підтримку меліоративних систем. Землі несільськогосподарського призначення — немає жорсткого мінімального строку. Для таких ділянок строки оренди визначаються сторонами договору, що дає більше можливостей для гнучкого управління нерухомістю.

Чому договір оренди землі не можна укласти на 1 — 2 роки

Закон цього не дозволяє — мінімальний термін для сільськогосподарських угідь закріплений у законодавстві, і нотаріус або реєстратор не зможуть зареєструвати короткострокову угоду.

Крім того, існують ризики для аграріїв. Якщо договори були б короткостроковими, орендарі могли б уникати відповідальності за збереження та покращення якості ґрунтів.

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Важливо! Також у такому разі будуть обмежені можливості розірвання договору. Якщо власник землі передав її в оренду на 7 років, то розірвати угоду достроково може бути складно, навіть якщо орендар не виконує свої зобов’язання.

Прості правила при укладанні договору оренди

Перевіряйте умови договору перед підписанням — уважно читайте всі пункти, особливо ті, що стосуються можливості розірвання угоди.

Передбачайте санкції за порушення — у разі невиконання зобов’язань орендарем договір має містити штрафи або інші заходи впливу.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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