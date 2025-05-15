Україна в 2024 увійшла до трійки найбільших експортерів агропродукції до ЄС — Finance.ua

Україна в 2024 увійшла до трійки найбільших експортерів агропродукції до ЄС Сьогодні 10:35 — Аграрний ринок

Україна в 2024 увійшла до трійки найбільших експортерів агропродукції до ЄС

Україна у 2024 році увійшла до трійки найбільших експортерів сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу.

Про це повідомив Eurostat.

Згідно з оприлюдненою інформацію, найбільша частина імпорту в ЄС припала на Бразилію — 8,8% (EUR17,1 млрд), Велику Британію - 8,5% (EUE16,6 млрд), Україну — 6,7% (EUR13,1 млрд), США — 6,1% (EUR12,0 млрд). Поміж основних постачальників агропродукції в ЄС також опинилися Китай — 5,1%, Норвегія — 4,7%, Туреччина — 4%.

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Основним партнером ЄС щодо експорту його сільгосппродукції в 2024 році була Великобританія з часткою 23,0% (EUR54,0 млрд), за нею слідували США (12,8%; EUR30,1 млрд), Швейцарія (5,4%; EUR12,6 млрд) та Китай (5,3%; EUR12,3 млрд).

Eurostat також відзначив, що в 2024 році ЄС експортував сільгосппродукцію на суму EUR234,1 млрд і імпортував на EUR194,9 млрд, що дало профіцит у розмірі E39,2 млрд. Порівняно з 2023 роком як експорт, так і імпорт збільшилися — на 2,8% та 6,7% відповідно.

Обсяг торгівлі сільгосппродукцією в ЄС у період з 2014 до 2024 року зріс на 59%, при цьому експорт виріс на 58%, а імпорт — на 60,2%, що еквівалентно середньорічному зростанню на 4,7% для експорту та на 4,8% для імпорту.

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Як повідомлялося, ЄС у 2022 році скасував обмеження на український імпорт і запровадив так званий митний безвіз. З 6 червня 2025 року, за інформацією європейських ЗМІ, набувають чинності нові правила — мита і квоти на український експорт повертаються. Наразі ЄС готує перехідний режим, який обмежить обсяги безмитного агроекспорту: під обмеження потраплять зерно, мед, яйця, цукор та інша продукція.

Ініціатором змін стала Польща, яка заявила про необхідність захисту європейських фермерів. Низка країн ЄС підтримала посилення умов торгівлі з Україною.

За оцінками уряду України, відмова від поточних правил призведе до втрати країною близько EUR3,5 млрд на рік.

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