Скільки зерна експортувала Україна у квітні — Finance.ua

Скільки зерна експортувала Україна у квітні Сьогодні 07:14 — Аграрний ринок

Скільки зерна експортувала Україна у квітні

У березні цього року Україна відвантажила 1,916 млн тонн, тоді як минулого року цей показник становив 5,238 млн тонн.

Про це повідомляє Міністерство агрополітики з посиланням на дані митниці.

Скільки експортували у квітні

Україна станом на 25 квітня експортувала 34,74 млн тонн зернових і зернобобових культур у межах 2024/2025 маркетингового року. З них 1,916 млн тонн відвантажили у квітні.

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Для порівняння, за аналогічний період торік експорт становив 40,29 млн тонн.

Найбільше цього сезону вивезено:

кукурудзи — 18,25 млн тонн (проти 22,23 млн торік);

пшениці — 13,71 млн тонн (проти 15,4 млн);

ячменю — 2,26 млн тонн (проти 2,18 млн);

жита — 10,8 тис. тонн (проти 1,2 тис.).

Експорт борошна також скоротився, становивши загалом 58 тис. тонн (проти 85,7 тис. тонн торік), з них пшеничного — 53,8 тис. тонн (81 тис.).

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