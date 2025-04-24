Україна збільшує експорт соняшникової олії до Індії та Іраку — Finance.ua
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Україна збільшує експорт соняшникової олії до Індії та Іраку

Казна та Політика
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Україна збільшує експорт соняшникової олії до Індії та Іраку
Україна збільшує експорт соняшникової олії до Індії та Іраку
Експорт української соняшникової олії демонструє стійкість цього сезону, попри загальне зниження обсягів через менший урожай насіння соняшнику.
Основним драйвером стали активні закупівлі з боку Індії та Іраку, повідомляє CEO ASAP Agri та брокер компанії Atria Brokers Христина Серебрякова.
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З вересня по 13 квітня Україна поставила до Індії 519 тис. т соняшникової олії — більш ніж удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого сезону (209 тис. т), згідно з офіційними даними.
«Індія залишається ключовим покупцем, проте Україна стикається з дедалі більшою конкуренцією з боку росії.
За даними Асоціації SEA в Індії, у листопаді — березні 2024/25 МР частка росії в імпорті індійської соняшникової олії склала 63% проти 36% роком раніше. Частка України зросла до 23%, тоді як Румунія, яка раніше була вагомим постачальником, цього сезону взагалі зникла з ринку", — уточнила експертка.
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Водночас експорт до Іраку зріс у дев’ять разів у річному вимірі — до 176 тис. т, причому лише за 1−16 квітня було поставлено рекордні 58 тис. т — найбільший місячний обсяг за весь час.
За матеріалами:
AgroPortal.ua
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