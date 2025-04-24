Кукурудза досягла рівня цін продовольчої пшениці — Finance.ua

Кукурудза досягла рівня цін продовольчої пшениці Сьогодні 06:08 — Аграрний ринок

Ціни на кукурудзу в Україні продовжують зростати, незважаючи на стабілізацію цін на пшеницю та зниження котирувань на кукурудзу на світових біржах.

Про це повідомляють аналітики електронної зернової біржі GrainTrade

Протягом тижня експортні ціни на кукурудзу в портах Чорного моря виросли на 2−3 $/т до 233−236 $/т або 10900−11000 грн/т, але за великі обсяги та швидку поставку трейдери платили вищу ціну.

Фермери активно займаються сівбою ярих культур, тому практично не проводять продажі, що призводить до дефіциту кукурудзи на ринку.

Експорт кукурудзи з України за 1−17 квітня склав лише 741 тис т (у 3,3 рази менше, ніж за аналогічний період 2024 р), а загалом у сезоні сягнув 17,72 млн т (на 19,5% менше, ніж 21,167 млн т на цю ж дату торік) із прогнозованих 22 млн т. Нагадаємо, що максимальний попит на українську кукурудзу спостерігається у лютому-травні, а далі на ринок виходить кукурудза з Південної Америки.

Експорт кукурудзи з США за тиждень 11−17 квітня знизився на 7% до 1,7 млн т, а загалом у 2024/25 МР склав 39,22 млн т, що на 27% випереджає торішні темпи.

Травневі ф’ючерси на кукурудзу на біржі CBOT у Чикаго вчора впали на 1,3% до 187,3 $/т (-1,2% за тиждень), але торгуються на високому рівні в надії на скасування мит та прискорення переговорів з Китаєм.

За даними звіту USDA по посівах, на 20 квітня у США кукурудзою засіяно 12% запланованих площ, що на 2% перевищує середній 5-річний показник (10%).

На біржі Euronext у Парижі червневі ф’ючерси на кукурудзу за тиждень знизились на 0,5% до 203,5 €/т або 232 $/т (-5,3% за місяць) на тлі високих запасів пшениці та кукурудзи й зниження попиту з боку переробників.

Імпорт кукурудзи в ЄС виріс порівняно з попереднім роком на 14% до 16,5 млн т, при цьому частка поставок з України виросла з 57% до 67%, а зі США — зменшилася з 21% до 1% внаслідок нарощування поставок з Бразилії з 10% до 19%.

Падіння цін на кукурудзу в ЄС посилює тиск на ціни в Україні, тому падіння цін попиту в Туреччині може у травні обвалити ціни в Україні, особливо коли фермери повернуться до продажів, а погодні умови для сівби у США та ЄС залишатимуться такими ж сприятливими.

Умови вирощування в Бразилії та Аргентині покращилися, тому місцеві аналітики підвищують свої прогнози. Доктор Майкл Кордоньє збільшив прогноз урожаю кукурудзи в Бразилії на 3 млн т до 125 млн т (USDA 126 млн т), а в Аргентині — на 2 млн т до 48 млн т (USDA 50 млн т).

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