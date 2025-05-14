Мінсільгосп США покращив прогноз експорту українського зерна — Finance.ua

Мінсільгосп США покращив прогноз експорту українського зерна Сьогодні 21:31 — Аграрний ринок

Мінсільгосп США покращив прогноз експорту українського зерна

Міністерство сільського господарства США (USDA) очікує зростання експорту пшениці та кукурудзи з України.

Про це з посиланням на дані американського відомства повідомляє Інтерфакс Україна.

У 2025/26 маркетинговому році (1 липня 2025 — 1 липня 2026 року) прогноз експорту пшениці збільшено до 16,5 млн тонн з 16 млн тонн. Прогноз експорту кукурудзи збільшено з 22 млн тонн до 24 млн тонн.

Повідомляється, що USDA вперше опублікувало прогноз експорту зернових з України на 2025/26 маркетинговий рік.

Цього року, згідно з прогнозом на сайті американського відомства, врожай пшениці в Україні трохи зменшиться — до 23 млн тонн з 23,4 млн тонн торік. А внутрішнє споживання скоротиться у цьому МР до 6,6 млн тонн з 6,7 млн тонн минулого МР за збереження перехідних залишків 1,49 млн тонн.

Щодо кукурудзи, то USDA очікує збільшення врожаю до 30,5 млн тонн з 26,8 млн тонн торік, а також зростання внутрішнього споживання до 6,23 млн тонн з 5,15 млн тонн та перехідних залишків з 0,31 млн тонн до 0,6 млн тонн.

Економічна Правда За матеріалами:

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