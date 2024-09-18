Європейські країни подали судові позови проти російського «Газпрому» сумарно на $20 млрд — Finance.ua

Європейські країни подали судові позови проти російського «Газпрому» сумарно на $20 млрд Сьогодні 11:45 — Фондовий ринок

Європейські країни подали судові позови проти російського «Газпрому» сумарно на $20 млрд

19 компаній з 11 європейських країн подали позови до російського «Газпрому» через порушення газових контрактів, а загальна сума позовів досягла 18,6 млрд євро, або $20,6 млрд.

Найбільший із позовів — на 13 млрд євро — був поданий німецьким концерном Uniper, у минулому головним клієнтом «Газпрому» в Німеччині та співінвестором проєкту «Північний потік — 2». Компанія, яка закуповувала в росії 20 млрд кубометрів газу на рік, вимагала компенсації багатомільярдних збитків від припинення російських постачань. У червні 2024 року Стокгольмський арбітраж задовольнив її позов у повному обсязі.

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Ще близько $1 млрд від «Газпрому» вимагає RWE — інший німецький імпортер газу, який отримував 1 млрд кубометрів на рік.

Французька Engie подала позов до арбітражу, вимагаючи від «Газпрому» понад 300 млн євро.

В Австрії, яка продовжує закуповувати російський газ, забезпечуючи ним близько 90% свого споживання, позов проти «Газпрому» подав найбільший енергоконцерн OMV: його сума становить 575,3 млн євро, пише Reuters.

У Фінляндії, де до війни на російський газ припадало 90% ринку, позов проти «Газпрому» подав концерн Gasum, в Італії — енергогігант Eni, який відмовився виконувати указ володимира путіна про оплату постачань «у рублях».

У Польщі позов проти «Газпрому» на 1,5 млрд євро подала Europol Gaz — компанія, яка керувала польською ділянкою трубопроводу Ямал — Європа, який качав газ із Західного Сибіру споживачам у Німеччині.

У Чехії претензії «Газпрому» за недопоставлений газ виставили Net4gas та Innogy Energie: перша вимагає 113 млн євро, друга — 78 млн.

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У Швейцарії позови подали газові трейдери DXT Commodities та Axpo Solutions: їхня загальна сума сягає майже 1 млрд євро.

У Нідерландах 275 млн євро від «Газпрому» вимагає газотранспортний оператор Gasunie Transport Services. Ще один позов за невикористання зарезервіваронних газових потужностей подала BBL Company V.O.F.

У Словаччині позов до «Газпрому» вирішили подати ZSE Energia і Vychodoslovenska energetika.

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У Болгарії — національний газовий оператор Bulgargaz, який вимагає 400 млн євро за розірвання контракту.

Загальна сума претензій до «Газпрому» перевищила його чистий виторг від продажу газу на всі зовнішні ринки разом узяті: $10 млрд на рік від постачань до Європи та Туреччини, $7 млрд — до Китаю і $2 млрд від експорту до країн СНД та Центральної Азії, пише видання.

Багатомільярдні позови створюють ризики арешту платежів на адресу «Газпрому» в Європі, попереджають аналітики: компанії, які вимагають компенсацій, можуть спробувати перехопити гроші, які покупці російського газу перераховують компанії. Це, зокрема, може статися в Австрії, де національний газовий оператор OMV наприкінці травня повідомив про спроби перехоплення платежів на адресу «Газпрому».

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Минулого року «Газпром» прокачав на європейський ринок лише 28 млрд кубометрів газу — мінімальний обсяг з кінця 1970-х років. Його сукупний експорт становив лише 69 млрд кубів, це найнижчий із 1985 року показник. Вперше з кінця 1990-х «Газпром» завершив рік із чистим збитком за міжнародними стандартами фінансової звітності, а розмір збитку — 629 млрд рублів — став рекордним за всю історію компанії.

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