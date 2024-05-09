«Газпром» почав розпродавати майно після рекордного в історії збитку — Finance.ua

«Газпром» почав розпродавати майно після рекордного в історії збитку Сьогодні 12:23 — Фондовий ринок

Отримавши перший за 25 років і рекордний за всю історію збиток, російський гігант «Газпром» розпочинає розпродаж майна.

У середу компанія оголосила про пошук покупців на великі об'єкти нерухомості в Москві та Підмосков'ї. Серед них — офісні будівлі на вулиці Будівельників, санаторно-курортний комплекс «Імперіал Парк готель & Спа» в поселенні Первомайське, село Рогозіно, нежитлові приміщення першого поверху в будинку на Новочеремушкінській вулиці, а також автостоянка на 96 місць поблизу головного офісу компанії в Москві.

Рішення ухвалено нібито «з урахуванням завершення переїзду компаній Групи „Газпром“ у Санкт-Петербург», пояснила прес-служба компанії.

Збитки «Газпрому»

Контрольований державою газовий гігант росії «Газпром» повідомив про свій перший щорічний чистий збиток з 1999 року через скорочення постачань до Європи і зниження цін на паливо.

Згідно зі звітом про прибутки і збитки, опублікованим у четвер, група «Газпром», до якої також входять нафтові та енергетичні підприємства, торік оголосила про збиток у розмірі 629 мільярдів рублів (6,84 мільярда доларів) порівняно з чистим прибутком у 1,23 трильйона рублів у 2022 році.

Акції енергетичної компанії впали на 4,4%, що стало найрізкішим падінням більш ніж за рік, на тлі побоювань ринку з приводу її дивідендних перспектив. Найбільшим акціонером «Газпрому» є уряд росії, чий бюджет перебуває під тиском через зростаючі військові витрати і західні санкції.

УНІАН За матеріалами:

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