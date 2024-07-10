Болгарська компанія виставила «Газпрому» рахунок на 400 мільйонів євро за порушення контракту — Finance.ua

Болгарська компанія виставила «Газпрому» рахунок на 400 мільйонів євро за порушення контракту
«Булгаргаз» вимагає компенсацію за недотримання росією газового контракту в 2022 році.
Про це повідомляє Reuters.
В повідомленні йдеться, що болгарська державна газова компанія «Булгаргаз» почала арбітражний розгляд проти російської ТОВ «Газпром Експорт», вимагаючи компенсації в розмірі 400 мільйонів євро за порушення контракту у 2022 році
Болгарська компанія звернулася до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі, оскільки російська компанія не відреагувала на пропозицію укласти мирову угоду.
Повідомляється, що після того, як російська сторона не здійснила жодних дій для розв’язання питання в позасудовому порядку, Булгаргаз вжив необхідних заходів для захисту інтересів компанії.
Газпром припинив постачати природний газ Булгаргазу у квітні 2022 року, через два місяці після початку повномасштабної російської війни проти України.
Поділитися новиною