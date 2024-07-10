Болгарська компанія виставила «Газпрому» рахунок на 400 мільйонів євро за порушення контракту — Finance.ua
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Болгарська компанія виставила «Газпрому» рахунок на 400 мільйонів євро за порушення контракту

Фондовий ринок
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Болгарська компанія виставила «Газпрому» рахунок на 400 мільйонів євро за порушення контракту
Болгарська компанія виставила «Газпрому» рахунок на 400 мільйонів євро за порушення контракту
«Булгаргаз» вимагає компенсацію за недотримання росією газового контракту в 2022 році.
Про це повідомляє Reuters.
В повідомленні йдеться, що болгарська державна газова компанія «Булгаргаз» почала арбітражний розгляд проти російської ТОВ «Газпром Експорт», вимагаючи компенсації в розмірі 400 мільйонів євро за порушення контракту у 2022 році
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Болгарська компанія звернулася до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі, оскільки російська компанія не відреагувала на пропозицію укласти мирову угоду.
Повідомляється, що після того, як російська сторона не здійснила жодних дій для розв’язання питання в позасудовому порядку, Булгаргаз вжив необхідних заходів для захисту інтересів компанії.
Газпром припинив постачати природний газ Булгаргазу у квітні 2022 року, через два місяці після початку повномасштабної російської війни проти України.
За матеріалами:
Економічна Правда
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