«Газпром» збільшив експорт газу до Європи після обвалу у 2022−2023 роках — Finance.ua
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«Газпром» збільшив експорт газу до Європи після обвалу у 2022−2023 роках

Енергетика
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«Газпром» збільшив експорт газу до Європи після обвалу у 2022−2023 роках
«Газпром» збільшив експорт газу до Європи після обвалу у 2022−2023 роках
російський газовий монополіст «Газпром» збільшив у червні 2024 року середньодобове постачання природного газу до Європи майже на 23% порівняно з минулим роком. Продаж зріс після мінімумів 2023 року.
Про це повідомляє Reuters.
Розрахунки, засновані на даних європейської газотранспортної групи Entsog та щоденних звітах «Газпрому» про транзит газу через Україну, показали, що середньодобовий експорт трубопроводами зріс до 81,8 млн кубометрів порівняно з 66,8 млн кубометрів у червні 2023 року.
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Загальний обсяг експорту природного газу «Газпрому» до Європи цього року становив близько 15,5 млрд кубометрів.
Колись Європа була основним експортним ринком росії, але тепер купує набагато менше за російський газ після вторгнення москви в Україну.
Натомість «Газпром» збільшив продаж газу до Китаю, що збільшило імпорт трубопровідного газу з росії до 22,7 млрд кубометрів минулого року, що майже в 1,5 рази більше, ніж 15,4 млрд кубометрів, поставлених у 2022 році.
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За даними «Газпрому» та за розрахунками Reuters, у 2022 році росія поставила до Європи за різними маршрутами загалом близько 63,8 млрд кубометрів газу. Минулого року обсяг знизився ще на 55,6%, до 28,3 млрд кубометрів.
На піку у 2018−2019 роках річний потік газу до регіону сягав від 175 до 180 млрд кубометрів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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