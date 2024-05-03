«Газпром» у 2023 році отримав чистий збиток у майже 6,7 мільярда доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Газпром» у 2023 році отримав чистий збиток у майже 6,7 мільярда доларів

Фондовий ринок
24
«Газпром» у 2023 році отримав чистий збиток у майже 6,7 мільярда доларів
«Газпром» у 2023 році отримав чистий збиток у майже 6,7 мільярда доларів
російський «Газпром» за 2023 рік отримав чистий збиток у 629 млрд рублів (майже 6,7 млрд дол.) порівняно з чистим прибутком у 2022 році в розмірі 1,226 трлн рублів (близько 13 млрд дол.).
Про це йдеться у звіті «Газпрому» за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).
Читайте також
Зазнається, що за перший квартал 2024 року «Газпром» отримав збиток від продажів у розмірі майже 47 млрд рублів (501 млн дол.) проти прибутку в 125,4 млрд рублів (1,34 млрд дол.) роком раніше.
Крім того, виручка Газпрому торік скоротилася на 27% до 8,54 трлн рублів з 11,7 трлн рублів у 2022 році.
EBITDA енергетичної компанії склала 618,369 млрд рублів після 2,798 трлн рублів роком раніше.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.