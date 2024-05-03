«Газпром» у 2023 році отримав чистий збиток у майже 6,7 мільярда доларів — Finance.ua

«Газпром» у 2023 році отримав чистий збиток у майже 6,7 мільярда доларів Сьогодні 19:14 — Фондовий ринок

«Газпром» у 2023 році отримав чистий збиток у майже 6,7 мільярда доларів

російський «Газпром» за 2023 рік отримав чистий збиток у 629 млрд рублів (майже 6,7 млрд дол.) порівняно з чистим прибутком у 2022 році в розмірі 1,226 трлн рублів (близько 13 млрд дол.).

Про це йдеться у звіті «Газпрому» за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

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Зазнається, що за перший квартал 2024 року «Газпром» отримав збиток від продажів у розмірі майже 47 млрд рублів (501 млн дол.) проти прибутку в 125,4 млрд рублів (1,34 млрд дол.) роком раніше.

Крім того, виручка Газпрому торік скоротилася на 27% до 8,54 трлн рублів з 11,7 трлн рублів у 2022 році.

EBITDA енергетичної компанії склала 618,369 млрд рублів після 2,798 трлн рублів роком раніше.

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