Газпром подав позови до трьох європейських компаній — Finance.ua

Газпром подав позови до трьох європейських компаній Сьогодні 19:14 — Фондовий ринок

Газпром подав позови до трьох європейських компаній

Дочірня компанія Газпрому — Газпром експорт — подала позови до Арбітражного суду Санкт-Петербурга і Ленінградської області до трьох іноземних компаній.

Йдеться про чеську ZSE, словацьку CEZ і австрійську OMV, повідомляє Коммерсантъ з посиланням на картотеку суду.

Позови було подано 25 квітня. Категорія поданих позовів вказана як «енергопостачання — невиконання або неналежне виконання зобов’язань». Подробиці справ не вказано.

Нагадаємо, раніше Газпром експорт подав позов до голландської компанії BBL Company V.O.F. — оператора газопроводу BBL між Великою Британією та Нідерландами.

Ще один позов був поданий Газпромом з вимогою заборонити австрійській OMV вести розгляд у Міжнародному арбітражному суді Міжнародної торгової палати.

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