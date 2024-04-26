Газпром подав позови до трьох європейських компаній — Finance.ua

Газпром подав позови до трьох європейських компаній
Дочірня компанія Газпрому — Газпром експорт — подала позови до Арбітражного суду Санкт-Петербурга і Ленінградської області до трьох іноземних компаній.
Йдеться про чеську ZSE, словацьку CEZ і австрійську OMV, повідомляє Коммерсантъ з посиланням на картотеку суду.
Позови було подано 25 квітня. Категорія поданих позовів вказана як «енергопостачання — невиконання або неналежне виконання зобов’язань». Подробиці справ не вказано.
Нагадаємо, раніше Газпром експорт подав позов до голландської компанії BBL Company V.O.F. — оператора газопроводу BBL між Великою Британією та Нідерландами.
Ще один позов був поданий Газпромом з вимогою заборонити австрійській OMV вести розгляд у Міжнародному арбітражному суді Міжнародної торгової палати.
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