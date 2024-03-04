Європейцям вдалося заощадити 101 млрд кубометрів газу на тлі російського енергетичного шантажу — Finance.ua
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Європейцям вдалося заощадити 101 млрд кубометрів газу на тлі російського енергетичного шантажу

Світ
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Європейцям вдалося заощадити 101 млрд кубометрів газу на тлі російського енергетичного шантажу
Європейцям вдалося заощадити 101 млрд кубометрів газу на тлі російського енергетичного шантажу
Європейський Союз зміг зекономити 101 мільярд кубометрів газу, або 18% від звичайного обсягу споживання у 2023 році.
Про це йдеться на сайті Єврокомісії.
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«Заощадження газу бізнесом та громадянами по усьому ЄС зробили суттєвий внесок у подолання енергетичної кризи, спричиненої російською агресією проти України два роки тому. Спільними зусиллями ЄС скоротив попит на 18% у період з серпня по грудень 2023 року, що дозволило заощадити 101 мільярд кубометрів газу», — йдеться у повідомленні.
За даними Єврокомісії, цей показник значно вищий за мету заощадження газу у 15% від попиту, яку узгодили влітку 2022 року країни ЄС на законодавчому рівні, щоб стабілізувати енергетичний ринок та продовжити заходи солідарності з Україною.
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На додаток, регуляторні правила ЄС щодо газових сховищ вимагали заповнення підземних сховищ газу на 90% від їх загальної ємності до 1 листопада 2023 року з метою якісної підготовки до зими. ЄС досяг цього показника вже у серпні минулого року, станом на листопад кількість газу в європейських сховищах становила близько 99%.
Термін дії «надзвичайного» енергетичного законодавства завершується 31 березня цього року. Тому Єврокомісія пропонує на рівні Ради ЄС погодити рекомендації для країн-членів щодо продовження заходів із скорочення споживання природного газу та зберегти як орієнтир мету скорочення попиту газу на 15% порівняно із середнім рівнем попиту, що зберігався в країнах ЄС з 2017 по 2022 роки. Цю пропозицію обговорить Рада міністрів ЄС з питань енергетики 4 березня 2024 року.
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Нагадаємо, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на заході «Дні освіти» у хорватському Спліті наголосила на спробах росії застосувати проти ЄС енергетичний шантаж та паралізувати його енергетичну систему. Але завдяки рішучій спільній відповіді ЄС майже позбувся енергетичної залежності від російських викопних енергоносіїв. Ціни на енергію, які влітку минулого року сягали «космічних висот», знизилися до передвоєнного рівня.
За матеріалами:
Укрінформ
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