Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України — Finance.ua

Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України

Європарламент ухвалив резолюцію щодо необхідності непохитної підтримки України ЄС після двох років повномасштабної війни.

Цю резолюцію депутати ухвали більшістю голосів. За проголосував 451 депутат, проти — 46, ще 49 євродепутатів утрималися, пише Укрінформ.

«росія веде злочинну, неспровоковану та невиправдану повномасштабну війну проти України з 24 лютого 2022 року. Вона розпочала цю війну у 2014 році шляхом анексії Кримського півострова та одночасної окупації частин Донецької та Луганської областей. Ця війна є грубим та показовим порушенням Хартії ООН, фундаментальних принципів міжнародного права. Дії росії в Україні впродовж минулих двох років загрожують миру й безпеці в Європі та у світі», — йдеться у документі.

Читайте також Безпекові угоди: з якими країнами Україна підписала договори та яку допомогу отримає

Резолюція окремо наголошує на неприпустимості атак проти мирного населення та цивільної інфраструктури, закликає росію зупинити практику насильницької депортації українців з тимчасово окупованих територій та звільнити всіх українців, які перебувають у російському полоні або ув’язненні, та припинити практику завезення російських громадян на ТОТ України.

Документ засуджує намір росії провести «президентські вибори» на ТОТ України та підкреслює, що Європарламент не визнає результати цих протиправних «виборів».

Депутати закликали Єврокомісію, високого представника ЄС та уряди країн-членів працювати разом з Україною та всім міжнародним співтовариством для створення спеціального трибуналу з розслідування та покарання злочину агресії, що був скоєний проти України російськими керівниками та її поплічниками, зокрема в білорусі.

Читайте також ЄС остаточно схвалив чотирирічний план з 50 мільярдами євро для України

В документі вітається заснування Міжнародного центру із переслідування за злочин агресії проти України у Гаазі.

Європарламент закликав ЄС та його членів продовжувати санкції проти країни-агресора, забезпечити ефективну імплементацію всіх 13-ти пакетів таких обмежувальних заходів та усунути існуючі можливості для їх обминання.

Документ містить ряд принципових положень, зокрема про те, що головною метою України залишається перемога у війні з росією, що означатиме виведення всіх російських сил та їх поплічників з усієї міжнародно визнаної території України. Ця мета може бути досягнута за умови продовження стабільної, змістовної та безперервної допомоги для України, поступового збільшення постачання необхідної конвенційної зброї та обладнання.

«Європарламент наголошує на важливості звільнення Кримського півострова, окупованого росією 10 років тому», — йдеться у документі.

Європарламент підтвердив підтримку зусиллям країн-членів та ЄС з постачання в Україну необхідної зброї та військового обладнання та закликав продовжувати цю допомогу так довго, як це буде необхідним для перемоги України. При цьому депутати закликали політичне керівництво країн-членів відмовитися від будь-яких «самообмежень» у наданні такої допомоги та своєчасно поставити в Україну все, що дозволить їй не лише захиститися від російських атак, а й повернути контроль над тимчасово окупованими територіями та перемогти у цій справедливій війні.

Європейські політики висловили підтримку Формулі миру Президента Володимира Зеленського та привітали підписання двосторонніх угод у сфері безпеки між Україною та Великою Британією, Данією, Італією, Німеччиною та Францією в рамках реалізації спільної декларації G7 з підтримки України. При цьому документ окремо наголошує, що ці угоди не можуть розглядатися як альтернатива майбутньому членству України в НАТО.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.