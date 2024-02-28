Безпекові угоди: з якими країнами Україна підписала договори та яку допомогу отримає — Finance.ua

Безпекові угоди: з якими країнами Україна підписала договори та яку допомогу отримає Сьогодні 09:11

Безпекові угоди: з якими країнами Україна підписала договори та яку допомогу отримає

Україна підписала безпекові угоди з п’ятьма країнами «Великої сімки» та Данією. Переговори про підписання аналогічних угод ведуться також із Японією, США, Румунією, Польщею та іншими державами, а також із Євросоюзом. Що передбачають уже підписані документи і яку допомогу Україна згідно з ними отримає цього року, розібралося «Слово і діло».

Першу угоду про співпрацю у сфері безпеки було підписано Україною з Великою Британією 12 січня під час візиту Ріші Сунака до Києва.

Вона діятиме 10 років та передбачає надання Україні всебічної допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності, стримування та протидії будь-якій військовій ескалації чи агресії з боку росії, а також підтримку майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інститутів.

Конкретики щодо військової підтримки в угоді небагато. Але Британія обіцяла, зокрема, очолити Коаліцію спроможностей морської безпеки та зробити внесок у розвиток морського флоту України, щоб вона стала повноцінним контрибутором морської безпеки у Чорному морі та в Азовському морі до 2035 року.

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Згідно з договором, оборонна підтримка України у 2024 році має становити 2,5 млрд фунтів, а далі суми погоджуватиме уряд.

16 лютого було підписано угоди у сфері безпеки з Німеччиною та Францією.

Договір із Францією багато в чому повторює договір із Британією. Є обіцянки співпрацювати у військовій, політичній, фінансовій та гуманітарній сферах. В угоді йдеться, що Франція сприятиме розвитку оборонно-промислової бази України, зокрема шляхом залучення французьких інвестицій, локалізації виробництва в Україні та спільного виробництва.

Крім того, країни співпрацюватимуть у сфері кібербезпеки, захисту критичної інфраструктури, розвідки та контррозвідки та інших. Франція зафіксувала підтримку інтеграції України до ЄС та НАТО.

Щодо суми допомоги, то цього року вона становитиме до 3 млрд євро.

В угоді з Німеччиною немає згадки про підтримку вступу до ЄС та НАТО, натомість обсяг допомоги на цей рік становитиме 7,1 млрд євро.

У документі, крім стандартних положень, також є пункт про спільну протидію хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам, кібер- та гібридним загрозам.

23 лютого було підписано угоду з Данією, яка єдина із шести країн не входить до групи «Великої сімки». Данія зобов’язалася цього року надати допомоги на суму до 1,8 млрд євро.

Підтримка Данії включатиме короткострокові військові потреби, а також довгостроковий розвиток потенціалу ЗСУ. Країна обіцяла підтримку у сфері ВПС та протиповітряної оборони, морської безпеки, розмінування, безпілотників.

24 лютого Україна підписала угоди з Канадою та Італією. В угоді з Канадою зазначено, що допомога у 2024 році - макроекономічна та військова — становитиме 3,02 млрд доларів. А ось Італія розмір допомоги визначить за наслідками консультацій.

Італія, за договором, надаватиме Україні допомогу у сфері безпеки, сучасне військове обладнання та зброю на суші, у повітрі та на морі, у космічному та кіберпросторах. В ОПУ заявили, що йдеться, зокрема, про далекобійну зброю. Крім того, Італія закріпила підтримку членства України в ЄС та НАТО.

В угоді з Канадою передбачена допомога у зміцненні можливостей України для реагування не лише на нову агресію, а й на можливу ескалацію поточної. Також є блок про підтримку українських ветеранів.

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