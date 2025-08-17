Європа vs США: хто виділив найбільше коштів на допомогу Україні — дослідження Сьогодні 07:19 — Казна та Політика

Європа vs США: хто виділив найбільше коштів на допомогу Україні — дослідження

Європейські країни надали Києву більше військової допомоги через оборонну промисловість, ніж це зробили Сполучені Штати.

Про це ідеться в даних проєкту Ukraine Support Tracker, які опубліковані Інститутом світової економіки в Кілі (IfW).

Скільки коштів витратили

Стверджується, що загальний обсяг військових поставок, придбаних європейськими країнами в межах промислових контрактів для України, становить 35,1 млрд євро станом на кінець червня 2025 року. Це на 4,4 млрд євро більше, ніж загальна вартість поставок зі США.

При цьому країни Європі надають майже половину військової допомоги Україні не з власних запасів, а через оборонну промисловість.

У травні та червні Європа виділила 10,5 млрд євро допомоги, з них щонайменше 4,6 млрд євро підуть на замовлення оборонним підприємствам. Це відповідає частці на рівні 43,8%.

«Європа наразі закупила більше нового військового обладнання, ніж США, що свідчить про явний відхід від поставок із запасів на користь промислового виробництва», — уточнив керівник групи проєкту Ukraine Support TrackerТаро Нісікава.

При цьому, коли Дональд Трамп відновив поставки озброєнь в Україну у травні цього року, мова була вже не про військову допомогу, а про регулярні продажі, які Київ повинен фінансувати самостійно. Це питання взяла на себе Європа.

Крім того, в Європі продовжили надавати підтримку Україні. За останні місяці:

Німеччина виділила пакет військової допомоги на суму 5 млрд євро;

Норвегія надала 1,5 млрд євро;

Бельгія — 1,2 млрд євро;

Нідерланди, Велика Британія та Данія виділили приблизно по 500−600 млн євро кожна.

Фінансування допомоги здебільшого іде коштом заморожених російських активів ЦБ рф.

Як заявив Нісікава, це ключовий інструмент для забезпечення фінансової стабільності України в умовах війни.

Однак, оскільки допомога, обіцяна в жовтні 2024 року, буде виплачуватися поетапно, а кошти скорочуються, то, за словами Нісікави, виникають сумніви, що країни-донори зможуть зберегти рівень підтримки на тому ж рівні в майбутньому.

