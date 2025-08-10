Європа отримує більше податків, ніж витрачає на українців — дослідження Сьогодні 10:00

Європа отримує більше податків, ніж витрачає на українців — дослідження

Європа отримує вигоду від участі українців у своїх економіках, водночас Україна зіштовхується з ризиками, пов’язаними із втратою людського капіталу.

Про це свідчить аналітичний огляд Центру економічних досліджень та прогнозування «Фінансовий пульс», пише УНІАН.

Читайте також Втома Чехії від українських біженців зростає на тлі економічних проблем — опитування

Зі слів керівника аналітичного департаменту Центру Діляри Мустафаєвої, за даними НБУ, понад 4,2 млн українців мають статус тимчасового захисту в Європейському Союзі, і значна їх частина вже інтегрувалася в ринок праці.

«Українці активно працюють, сплачують податки й забезпечують частину економічного зростання країн, які надали їм притулок. Наприклад, внесок українців у приріст ВВП Польщі в 2024 році сягнув 2,7%. Водночас це ті ж громадяни, чий від’їзд загострює проблеми в самій Україні — від дефіциту робочої сили до демографічної кризи», — зазначила вона.

Освіта

За даними Центру економічної стратегії, майже 70% вимушених мігрантів мають вищу освіту, але часто працюють на менш кваліфікованих посадах. Основні перешкоди — мовний бар’єр і відсутність визнання українських дипломів.

Читайте також Що може змінитись для українських біженців у Польщі

Зарплати

Середній рівень зарплат українців за кордоном нижчий на третину, ніж у місцевих працівників. Але навіть за таких умов їхній економічний внесок для країн-реципієнтів є відчутним.

Багато держав, зокрема Чехія, Словаччина, Польща, вже отримують більше податків від українців, ніж витрачають на їх підтримку.

Ризики для України залишаються критичними. За останніми опитуваннями, лише 43% мігрантів розглядають можливість повернення, тоді як у 2022 році таких було майже 75%.

Мустафаєва наголосила, що українська економіка може втрачати до 7,8% ВВП щороку, якщо навіть частина мігрантів не повернеться.

«Тому одне з головних завдань — це створення умов, які спонукатимуть людей повертатися. Йдеться про доступне житло, нові робочі місця, освітні програми, підтримку дітей та стимулювання бізнесу», — зазначає експертка.

на 250 млн дол. більше: українські біженці До прикладу,: українські біженці дають бюджету в Чехії більше, ніж на них витрачають.

Лише за минулий рік сума від сплати податків українцями в Чехії на 250 мільйонів доларів перевищила обсяг соціальних виплат українцям, які користуються статусом тимчасового захисту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.