Бізнес може отримати до 16 млн грн на відновлення, — Свириденко

Підприємці, чий бізнес пошкоджено внаслідок війни, можуть отримати грант на відновлення до 16 млн грн.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«До 16 млн грн на відновлення бізнесу, пошкодженого війною. Підприємці, якщо ваше виробництво постраждало від обстрілів — подавайтеся на грант Мінекономіки через портал Дія. Кошти можна використати на придбання, доставку та запуск обладнання. Сьогодні така можливість з’явилася у Дії», — написала вона.

Деталі оновленої програми грантів для переробних підприємств:

якщо обладнання знищене війною — грант збільшено до 16 млн грн, 80% покриває держава;

при купівлі українського обладнання — компенсація 70% вартості;

грант покриває дослідження для запуску нової продукції та обладнання для післяврожайної обробки.

Головною умовою є створення від 5-ти робочих місць і працювати щонайменше 3 роки.

Юлія Свириденко зазначила, що «це вже допомогло залучити понад 6,2 млрд грн інвестицій і створити більше 20 тисяч робочих місць».

Нагадаємо, раніше Свириденко анонсувала гранти для креативних індустрій, які презентують зовсім скоро. Також планується збільшити гранти для молоді за програмою «Власна Справа» з 150 тис. до 200 тис. гривень. Ми писали, що молоді українці можуть отримати грант на власний бізнес. Із вересня 2024 року, коли почала діяти програма грантів, вже понад 300 учасників стали переможцями й отримали кошти на свої бізнес-амбіції. Про умови участі у програмі — розповіли тут

