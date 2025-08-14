Ціни на мед в Україні у 2025 році зросли на 50% — Finance.ua

Ціни на мед в Україні у 2025 році зросли на 50% Сьогодні 04:32 — Особисті фінанси

Ціни на мед в Україні у 2025 році зросли на 50%

У 2025 році Україна зіткнулася з дефіцитом меду та різким зростанням цін на цей продукт. За оцінками фахівців, у деяких областях вартість меду зросла на 50% порівняно з попереднім роком. Про це розповідає AgroWeek.

Причини зниження врожаю та зростання цін

Українські пасічники відзначають суттєве падіння врожайності меду: цьогорічний обсяг виробництва може бути на третину меншим, ніж у 2024 році. Як пояснює засновник «Пасіка 21» Сергій Шаронін, цьому сприяли негативні погодні явища — весняні заморозки, тривалі дощі, численні випадки отруєння бджіл, складна зимівля та несприятливі умови для цвітіння медоносних рослин. Унаслідок цього перший медозбір виявився провальним.

На ринку з липня 2025 року спостерігається стрімке подорожчання. Для порівняння, акацієвий мед у 2021 році коштував 80−100 грн за літр, а нині ціна становить 200−250 грн.

Аналіз цін у магазинах і на ринках

У великих торгових мережах ціни на мед залежать від бренду, обсягу, сорту та регіону виробництва. На кінець липня 2025 року найдешевші пропозиції стартують у «АТБ» від 61,90 грн за банку 250 г, у «Сільпо» — від 34,40 грн за 100 г, а у Varus — від 36,60 грн за 125 г. У супермаркетах пропонують різні сорти: соняшниковий, акацієвий, гречаний та натуральний мед з різнотрав’я. Наприклад, у «Метро» банка меду з різнотрав’я на 300 г коштує 85,90 грн.

Придбати мед нового врожаю безпосередньо у пасічників або на ринках також коштує чимало. Вартість суттєво залежить від сорту та географії. Акацієвий мед — найдорожчий серед сортів: за літр на ринку просять від 500 до 650 грн, гречаний — 250−320 грн/л, різнотрав’я — 150−250 грн/л, а соняшниковий — 120−200 грн/л.

Карпатський мед цінується дорожче через унікальний склад і високу якість — 200−300 грн за літр, а поліський, зібраний у регіоні, багатому на різнотрав’я та липу, — 150−250 грн/л.

Через зростання цін на натуральний мед дорожчають і продукти з його вмістом. Експерти прогнозують, що таке подорожчання триматиметься, щонайменше, до наступного сезону збору меду.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.