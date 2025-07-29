Що може змінитись для українських біженців у Польщі — Finance.ua

Що може змінитись для українських біженців у Польщі
У Польщі триває перегляд системи соціальних виплат для різних категорій громадян. Йдеться не лише про українців, а й про місцеве населення та про інших іноземців.
Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.
«Є намір, і він реалізований у певних законопроєктах, про перегляд допомоги, яка надається різним категоріям громадян, не тільки біженцям, не тільки українцям», — заявив дипломат.
Українці вносять більше, ніж отримують
За словами Боднаря, українці приносять у бюджет Польщі значно більше, ніж отримують. «Допомога, яка надається з бюджету для деяких категорій біженців, у разів 5−6 менша, ніж те, що приносять українці до бюджету через сплату податків», — зазначив він.
Ці кошти розподіляються по-різному: на соціальне житло, підтримку людей з інвалідністю та інші потреби. Частину з цих ресурсів отримують не лише українці, а й інші вразливі групи населення.
Ревізія житла та перевірка виплат
У Польщі триває ревізія соціального житла, яким користуються українці. За словами посла, деякі особи залишаються в пільгових помешканнях навіть попри достатній дохід.
«Є випадки, коли житло використовується не відповідно до свого статусу», — наголосив Боднар.
Також влада перевіряє правильність отримання соціальних виплат. Ідеться про ситуації, коли люди оформили допомогу, а потім виїхали, але продовжують її отримувати. Таких випадків небагато, але вони існують.
Обмеження на програму «800+» через пропуски школи
Особливу увагу в Польщі звернули на програму «800+», яка передбачає щомісячну виплату 800 злотих на кожну дитину. Ці кошти отримують усі, чиї діти відвідують школу. Однак було виявлено, що частина українських дітей не дотримувалася цього обов’язку.
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У відповідь польський уряд ухвалив закон, що передбачає припинення виплат, якщо дитина не ходить до школи. Це стосується як українців, так і громадян Польщі та інших країн.
Статус біженця збережено до 2027 року
Василь Боднар наголосив, що зміни в законодавстві не суперечать європейським нормам. Європейський Союз продовжив тимчасовий захист українців за кордоном до 2027 року. Польща адаптує своє законодавство до цих рішень.
«Польське законодавство проводиться у відповідність. І, звичайно, буде орієнтуватися на європейські норми щодо надання відповідної допомоги», — підсумував посол.
Нагадаємо, У 2026 році в Польщі планують змінити підхід до обрахунку трудового стажу. Нові правила дозволять зараховувати до стажу інші форми зайнятості — зокрема роботу на підставі «умови злеценя» та ведення підприємницької діяльності. Детально про зміни розповіли тут.
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