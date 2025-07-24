Як стати громадянином Польщі у 2025 році — Finance.ua

Як стати громадянином Польщі у 2025 році Сьогодні 09:35 — Особисті фінанси

Як стати громадянином Польщі у 2025 році

Щороку зростає кількість українців, які звертаються за польським громадянством. Цей процес може бути складним, тому варто заздалегідь розібратися в ключових моментах. Розповідаємо, що треба знати українцям, які хочуть набути громадянство у Польщі.

Переваги польського громадянства

Як йдеться у статті Finance.ua , набуття польського громадянства відкриває перед вами унікальні можливості, які значно покращать якість життя. Ось основні переваги:

вільне проживання в ЄС. Польський паспорт дозволяє жити в будь-якій країні Євросоюзу без обмежень;

безвізові поїздки. Польські громадяни можуть відвідувати понад 180 країн, включаючи США, Канаду та Японію, без візи або з полегшеним в’їздом;

робота в ЄС. Ви зможете працювати в будь-якій країні Євросоюзу без додаткових дозволів;

безкоштовна освіта. Багато університетів Польщі та ЄС пропонують безкоштовне навчання для громадян, а також гранти і стипендії;

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медичний захист. Громадяни Польщі мають доступ до безкоштовної або пільгової медичної допомоги в Польщі та по всій Європі;

соціальні виплати. Ви зможете отримувати європейські допомоги, включаючи підтримку для сімей, материнські виплати та гідну пенсію;

правовий захист. Польський паспорт гарантує вашу правову підтримку на рівні ЄС, включаючи консульську допомогу за кордоном;

подвійне громадянство. Польща дозволяє зберігати ваше поточне громадянство, що дає вам ще більше можливостей.

Способи набуття громадянства

Існує кілька способів набуття громадянства Польщі, кожен із яких має свої особливості:

За походженням

Якщо ваші батьки, бабусі чи дідусі були громадянами Польщі, це може стати підставою для набуття громадянства. Важливо зібрати документи, що підтверджують ваше родинне відношення до польських громадян.

Через шлюб із громадянином Польщі

Якщо ви перебуваєте у шлюбі з громадянином Польщі, то після 3 років спільного проживання в країні можете подати заяву на громадянство. Важливо мати підтвердження стабільності та законності шлюбу.

Натуралізація

Якщо ви прожили в Польщі на постійній основі протягом 5 років, маючи посвідку на постійне проживання, ви можете подати заяву на набуття громадянства. Також необхідно знати польську мову та культуру.

Репатріація

Для людей польського походження, які раніше жили на території Польщі, але були змушені покинути країну. Для репатріації важливо довести своє польське походження та наявність родичів у Польщі.

Надання громадянства Президентом

Іноді громадянство може бути надано за рішенням президента Польщі. Це підстава часто використовується в особливих випадках, наприклад, для людей, які зробили значний внесок у розвиток Польщі.

Серед нещодавніх випадків — американський актор Джессі Айзенберг отримав польське громадянство від президента країни Анджея Дуди після того, як він розкрив історію євреїв у Польщі під час Другої світової війни у трагікомедії «Справжній біль», що була відзначена кінопремією «Оскар».

Які документи необхідно подати для набуття громадянства

Для початку процедури оформлення громадянства Польщі слід надати пакет документів:

заява про визнання громадянином Польщі польською мовою на офіційному формулярі;

кольорова фотографія (4,5 cм x 3,5 cм), зроблена не раніше, ніж за 6 місяців;

ксерокопії усіх сторінок документа, що підтверджує особу і громадянство (закордонний паспорт, проїзний документ, або інший документ ЄС, що посвідчує особу);

ксерокопія карти постійного проживання або документу, що підтверджує право на постійне проживання громадянина ЄС;

у випадку наявності кількох громадянств — ксерокопії інших паспортів або актів натуралізації;

ксерокопія дозволу на постійне проживання в Польщі або на проживання довготермінового резидента ЄС;

оригінал актуальної виписки зі свідоцтва про народження, виданого польським відділом актів цивільного стану;

оригінал актуального (до 3 місяців), документу про сімейний стан, який виданий польським відділом актів цивільного стану;

ксерокопія документа, що підтверджує громадянство одного з подружжя іноземця;

ксерокопії виписок свідоцтв про народження дітей з їхніми закордонними або польськими документами;

довідка органу з реєстрації населення про реєстрацію проживання та надання номера PESEL;

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ксерокопії документів, що підтверджують отримання освіти в Польщі та за кордоном;

державне підтвердження знання польської мови: свідоцтво про закінчення школи у Польщі, свідоцтво закінчення школи за кордоном з викладанням польською мовою або сертифікат, що виданий державною комісією;

біографія;

виписка про дати виїзду та в’їзду з Польщі та місць перебування за кордоном;

документи, що підтверджують професійні здобутки (науковий ступінь, академічне або професійне звання), політичну і соціальну діяльність;

у випадку наявності польського громадянства у минулому — документи, що підтверджують польське громадянство, його втрату та дати набуття іноземного громадянства;

підтвердження оплати за видавання рішення про визнання громадянином Польщі.

Для визнання громадянином Польщі є важлива умова — знання польської мови на рівні В1. Інформацію про те, як отримати такий сертифікат, можна знайти на сайті certyfikatpolski.pl

Терміни та вартість

Процес набуття громадянства Польщі може тривати від 6 місяців до 2 років, залежно від підстави. Наприклад, для натуралізації розгляд заяви зазвичай займає близько 12 місяців, а для репатріації — до 18 місяців.

Державне мито за подачу заяви становить 200 злотих. Додатково потрібно врахувати витрати на переклад документів (приблизно 30−50 злотих за сторінку) та їхнє нотаріальне завірення.

Детальніше про набуття громадянства у Польщі, Німеччині та Чехії читайте у статті за посиланням.

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