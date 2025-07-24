Як стати громадянином Польщі у 2025 році — Finance.ua

Як стати громадянином Польщі у 2025 році
Щороку зростає кількість українців, які звертаються за польським громадянством. Цей процес може бути складним, тому варто заздалегідь розібратися в ключових моментах. Розповідаємо, що треба знати українцям, які хочуть набути громадянство у Польщі.
Переваги польського громадянства
Як йдеться у статті Finance.ua, набуття польського громадянства відкриває перед вами унікальні можливості, які значно покращать якість життя. Ось основні переваги:
- вільне проживання в ЄС. Польський паспорт дозволяє жити в будь-якій країні Євросоюзу без обмежень;
- безвізові поїздки. Польські громадяни можуть відвідувати понад 180 країн, включаючи США, Канаду та Японію, без візи або з полегшеним в’їздом;
- робота в ЄС. Ви зможете працювати в будь-якій країні Євросоюзу без додаткових дозволів;
- безкоштовна освіта. Багато університетів Польщі та ЄС пропонують безкоштовне навчання для громадян, а також гранти і стипендії;
- медичний захист. Громадяни Польщі мають доступ до безкоштовної або пільгової медичної допомоги в Польщі та по всій Європі;
- соціальні виплати. Ви зможете отримувати європейські допомоги, включаючи підтримку для сімей, материнські виплати та гідну пенсію;
- правовий захист. Польський паспорт гарантує вашу правову підтримку на рівні ЄС, включаючи консульську допомогу за кордоном;
- подвійне громадянство. Польща дозволяє зберігати ваше поточне громадянство, що дає вам ще більше можливостей.
Способи набуття громадянства
Існує кілька способів набуття громадянства Польщі, кожен із яких має свої особливості:
- За походженням
Якщо ваші батьки, бабусі чи дідусі були громадянами Польщі, це може стати підставою для набуття громадянства. Важливо зібрати документи, що підтверджують ваше родинне відношення до польських громадян.
- Через шлюб із громадянином Польщі
Якщо ви перебуваєте у шлюбі з громадянином Польщі, то після 3 років спільного проживання в країні можете подати заяву на громадянство. Важливо мати підтвердження стабільності та законності шлюбу.
- Натуралізація
Якщо ви прожили в Польщі на постійній основі протягом 5 років, маючи посвідку на постійне проживання, ви можете подати заяву на набуття громадянства. Також необхідно знати польську мову та культуру.
- Репатріація
Для людей польського походження, які раніше жили на території Польщі, але були змушені покинути країну. Для репатріації важливо довести своє польське походження та наявність родичів у Польщі.
- Надання громадянства Президентом
Іноді громадянство може бути надано за рішенням президента Польщі. Це підстава часто використовується в особливих випадках, наприклад, для людей, які зробили значний внесок у розвиток Польщі.
Серед нещодавніх випадків — американський актор Джессі Айзенберг отримав польське громадянство від президента країни Анджея Дуди після того, як він розкрив історію євреїв у Польщі під час Другої світової війни у трагікомедії «Справжній біль», що була відзначена кінопремією «Оскар».
Які документи необхідно подати для набуття громадянства
Для початку процедури оформлення громадянства Польщі слід надати пакет документів:
- заява про визнання громадянином Польщі польською мовою на офіційному формулярі;
- кольорова фотографія (4,5 cм x 3,5 cм), зроблена не раніше, ніж за 6 місяців;
- ксерокопії усіх сторінок документа, що підтверджує особу і громадянство (закордонний паспорт, проїзний документ, або інший документ ЄС, що посвідчує особу);
- ксерокопія карти постійного проживання або документу, що підтверджує право на постійне проживання громадянина ЄС;
- у випадку наявності кількох громадянств — ксерокопії інших паспортів або актів натуралізації;
- ксерокопія дозволу на постійне проживання в Польщі або на проживання довготермінового резидента ЄС;
- оригінал актуальної виписки зі свідоцтва про народження, виданого польським відділом актів цивільного стану;
- оригінал актуального (до 3 місяців), документу про сімейний стан, який виданий польським відділом актів цивільного стану;
- ксерокопія документа, що підтверджує громадянство одного з подружжя іноземця;
- ксерокопії виписок свідоцтв про народження дітей з їхніми закордонними або польськими документами;
- довідка органу з реєстрації населення про реєстрацію проживання та надання номера PESEL;
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- ксерокопії документів, що підтверджують отримання освіти в Польщі та за кордоном;
- державне підтвердження знання польської мови: свідоцтво про закінчення школи у Польщі, свідоцтво закінчення школи за кордоном з викладанням польською мовою або сертифікат, що виданий державною комісією;
- біографія;
- виписка про дати виїзду та в’їзду з Польщі та місць перебування за кордоном;
- документи, що підтверджують професійні здобутки (науковий ступінь, академічне або професійне звання), політичну і соціальну діяльність;
- у випадку наявності польського громадянства у минулому — документи, що підтверджують польське громадянство, його втрату та дати набуття іноземного громадянства;
- підтвердження оплати за видавання рішення про визнання громадянином Польщі.
Для визнання громадянином Польщі є важлива умова — знання польської мови на рівні В1. Інформацію про те, як отримати такий сертифікат, можна знайти на сайті certyfikatpolski.pl.
Терміни та вартість
Процес набуття громадянства Польщі може тривати від 6 місяців до 2 років, залежно від підстави. Наприклад, для натуралізації розгляд заяви зазвичай займає близько 12 місяців, а для репатріації — до 18 місяців.
Державне мито за подачу заяви становить 200 злотих. Додатково потрібно врахувати витрати на переклад документів (приблизно 30−50 злотих за сторінку) та їхнє нотаріальне завірення.
Детальніше про набуття громадянства у Польщі, Німеччині та Чехії читайте у статті за посиланням.
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