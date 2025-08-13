Посадовця Міноборони підозрюють в отриманні $1,3 млн за будівництво житла для військових — Finance.ua

Посадовця Міноборони підозрюють в отриманні $1,3 млн за будівництво житла для військових
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру т.в.о. начальника одного з Центральних територіальних управлінь Міністерства оборони у справі про хабар від київського забудовника.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
За даними слідства, посадовець запропонував за $1,3 млн «гарантувати» перемогу в конкурсі на будівництво житла для військових у Святошинському районі Києва. Гроші мали передаватися у три етапи: $100 тис. після старту конкурсу, $400 тис. після підписання договору та $800 тис. після завершення першої черги будівництва.
Згодом забудовник домігся зменшення суми до $1 млн та передав перший транш. У червні 2025 року співучасників затримали одразу після отримання частини коштів. Зібрані докази дозволили вручити підозру й самому чиновнику.
Чиновнику повідомили підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, тобто за одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
