Єврокомісія виділяє €1,8 мільярда на гуманітарну допомогу вразливим країнам — Finance.ua

Єврокомісія виділяє €1,8 мільярда на гуманітарну допомогу вразливим країнам Сьогодні 20:20 — Світ

Єврокомісія виділяє €1,8 мільярда на гуманітарну допомогу вразливим країнам

Європейська комісія оголосила про виділення 1,8 мільярда євро на надання гуманітарної допомоги для найбільш вразливих країн світу протягом 2024 року.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії

«Оскільки, за наявними оцінками, близько 300 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги у 2024 році, ЄС знову збільшив зобов’язання з підтримки найбільш уразливого населення в усьому світі. Єврокомісія ухвалила початковий гуманітарний бюджет цього року в обсязі понад 1,8 мільярда євро», — йдеться у повідомленні.

Читайте також Як вплине на біженців у Польщі зміна правил тимчасового захисту

Зазначається, що з цієї суми 115 мільйонів євро будуть спрямовані у Південно-Східну Європу та в країни Східного сусідства ЄС, переважно для вирішення проблем, пов’язаних із наслідками війни рф проти України, а також для фінансування гуманітарних проєктів у регіоні Західних Балкан та Кавказу. Частина цих грошей буде призначена для Туреччини, яка стикається з гуманітарними наслідками кризи в Сирії, а також на ліквідацію наслідків руйнівного землетрусу, що стався рік тому.

Решта суми буде розподілена між країнами Африки, Близького Сходу, Південної Азії, країнами регіонів Центральної та Північної Америки, а також Карибського басейну.

Єврокомісія в період з 1992 року надала гуманітарну допомогу більш ніж 110 країнам світу.

Єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич зауважив, що у 2023 році глобальні фінансові потреби у гуманітарній допомозі сягнули 56,7 мільярда євро. Обсяги гуманітарного фінансування, що надійшли від країн світу, ледь сягнули 40 відсотків від цієї суми.

«Ця глобальна відповідальність не може падати лише на плечі Європи. У 2023 році понад 91 відсоток гуманітарних внесків отримано лише 20 донорів. Найбільші три з них, включаючи Єврокомісію, надали 58 відсотків гуманітарного фінансування, яке отримав світ… Важливо, щоб фінансування з боку міжнародного співтовариства було більш збалансованим, з урахуванням можливостей кожної окремої країни», — заявив Ленарчич.

Як повідомлялося, за оцінкою ООН потреби світу у гуманітарній допомозі у 2024 році становлять не менше ніж 46,4 мільярда доларів, а кількість людей, які потребуватимуть гуманітарної допомоги через конфлікти, кліматичні надзвичайні ситуації та економічні чинники, сягає майже 300 мільйонів. Серед п’яти регіонів, які найбільше потребуватимуть такої допомоги, ООН визначив Сирію (4,4 млрд дол.), Україну (3,1 млрд дол.), Афганістан (3 млрд дол.), Ефіопію (2,9 млрд дол.) та Ємен (2,8 млрд дол.).

З 2022 року ЄС надав Україні економічну, фінансову, військову та гуманітарну допомогу на суму майже 88 мільярдів євро.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.