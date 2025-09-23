єВідновлення: скільки компенсацій вже отримали українці Сьогодні 09:48

Державна програма компенсацій єВідновлення працює вже понад два роки і стала головним інструментом забезпечення житлом українців, чиї оселі постраждали внаслідок російської агресії. Вона передбачає виплати як для ремонту пошкоджених осель, так і для придбання нового житла замість зруйнованого.

У Міністерстві розвитку громад і територій розповіли про результати програми.

Станом на 22 вересня за програмою єВідновлення компенсації отримали 134 771 українська родина на загальну суму 45,3 млрд грн.

За пошкоджене житло виплати здійснено 110 909 родинам на суму 10,8 млрд грн.

За зруйноване житло видано 23 862 житлових сертифікати на суму 34,5 млрд грн. Завдяки цьому 15 609 родин уже змогли придбати нові оселі.

«У 2025 році нова команда Мінрозвитку першочергово зосередила увагу на розширенні програми єВідновлення для підтримки внутрішньо переміщених осіб. Під новий механізм Уряд виділив додатково 15 млрд грн. Це дало змогу вже 7 321 родині ВПО придбати житло у більш безпечних регіонах. До кінця року ще 3 тисячі родин зможуть отримати відповідне фінансування», — йдеться у повідомленні.

Що ще змінилося

Цього року Уряд також вперше ухвалив постанову, якою затвердив розроблену Мінрозвитку нову житлову програму для ВПО з тимчасово окупованих територій. Раніше родини з ТОТ не могли отримати компенсацію через неможливість проведення обстеження. Тепер держава пропонує новий механізм. На першому етапі підтримку отримають близько 3 700 родин ВПО, де є учасник бойових дій або людина з інвалідністю внаслідок війни. Вони отримають житлові ваучери на суму до 2 млн грн. Це старт програми, і вже триває робота з міжнародними партнерами для залучення додаткових ресурсів, щоб всі родини з ТОТ отримали компенсації.

У 2025 році з’явилися й нові інструменти у межах стандартного механізму єВідновлення. Для родин, чиє житло залишилося у зонах активних або можливих бойових дій, запроваджено дистанційне обстеження. Комісії можуть підтверджувати факт руйнування за супутниковими знімками, матеріалами з БПЛА, фото й відео власників, а також актами ДСНС і поліції. Це дозволяє людям отримати сертифікат на житло без виїзду в небезпечні райони.

Ще один новий напрям цього року — виплати для відбудови на власній земельній ділянці. Вже 663 родини отримали перші транші на суму понад 805 млн грг.

Таким чином, єВідновлення розширюється і охоплює все більше людей, які втратили житло через війну. У 2025 році особлива увага спрямована на внутрішньо переміщених осіб. Мінрозвитку постійно працює над тим, щоб програми підтримки ставали доступнішими.

програма єОселя для для внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових регіонів. Механізм Паралельно стартуєта мешканців прифронтових регіонів. Механізм передбачає компенсацію частини витрат на придбання житла. Держава бере на себе найбільш складні платежі:

компенсує 70% першого внеску, але не більше 30% вартості житла;

протягом першого року відшкодовує 70% щомісячного платежу, загалом до 150 тис. грн;

додатково покриває до 40 тис. грн на комісії, збори та страхування. Вартість житла, яке можна придбати — до 2 млн грн.

Мінрозвитку також запускає експериментальний проєкт, який вперше створює в Україні модель муніципального орендного житла. Це житло будуватиметься для внутрішньо переміщених осіб коштом місцевих бюджетів, кредитів і грантів, залишатиметься у власності громади та передаватиметься в оренду за фіксованою ціною — приблизно 5 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Ще один новий проєкт — будівництво житлового кварталу для внутрішньо переміщених осіб з Маріуполя в Білій Церкві — місті, яке має усі необхідні передумови для інтеграції родин, що втратили дім через війну. Будівництво планується за кошти Маріупольської міської ради. Далі модель буде масштабована на інші громади.

