Курс «Портфельне інвестування» разом з Олесем Вареником — приборкай хаос у інвестиціях!

Інвестори-початківці буває стикаються з проблемою: гроші лежать «мертвим вантажем» або розкидані по випадкових активах — без єдиної стратегії. Стратегія, яка змусить капітал працювати — портфельне інвестування. Саме так називається новий навчальний курс Академії Мінфін, створений для тих, хто хоче зрозуміти, як ефективно скерувати капітал, щоби він працював на вас.

Чим відрізняється портфельний підхід?

Замість випадкових інвестицій або зберігання грошей «на чорний день» портфельна стратегія дає змогу створити збалансовану систему. Це метод, який дозволяє поєднувати різні активи, зменшувати коливання ринку та вибудовувати довгострокову фінансову стабільність.

Що дає курс

Навчання побудоване так, щоб ви отримали практичні знання та алгоритми дій всього за 10 лекцій. Серед головних результатів:

розуміння принципів диверсифікації та балансу між ризиком і дохідністю;

знайомство з ключовими активами — від акцій та облігацій до ETF, золота й нерухомості;

вміння визначати свій ризик-профіль і ставити фінансові цілі;

методи формування та регулярного перегляду портфеля;

практичні знання, як підтримувати його ефективність.

Формат навчання

У програму входить запис 10 відеоуроків тривалістю близько півгодини та коротке вступне відео. Матеріал подається експертом у поєднанні з презентаціями, щоб складні поняття були простими й зрозумілими. Все це буде доступне вам у будь-який зручний час. Перший урок — безкоштовно!

Автор курсу

Лектор — Олесь Вареник, досвідчений практичний інвестор:

✔️ Президент клубу Investhub.

✔️ Найбільш диверсифікований інвестор країни.

✔️ Автор YouTube-каналу Investhub.

✔️ Професор ДУ КАІ, доктор юридичних наук та адвокат.

Завдяки поєднанню практичного досвіду й академічних знань він допоможе слухачам розібратися навіть у складних питаннях і подати матеріал простою мовою.

Для кого це навчання

для початківців, які хочуть упевнено стартувати;

для інвесторів, які прагнуть зрозуміти як зменшити ризики та уникати хаосу;

для тих, хто планує вибудовувати капітал у довгостроковій перспективі.

Переваги

Це інвестиція у знання, які можуть стати підґрунтям для зростання вашого капіталу та допоможуть зберігати фінансову впевненість навіть у найскладніші часи.

Чому варто долучитися

Академія Мінфін створила курс, який допоможе зробити перехід від хаотичних інвестицій до продуманого управління капіталом. Уже після проходження програми ви дізнаєтеся, як самостійно сформувати портфель, оцінювати його ефективність та масштабувати відповідно до ваших цілей.

безкоштовного пробного уроку — відчуйте формат навчання та зрозумійте, чи підходить він саме вам. Зробіть крок до фінансової незалежності від криз та форс-мажорів — долучайтеся до курсу «Портфельне інвестування» і створіть міцний фундамент для свого капіталу. А щоб зробити свідомий вибір, почніть із— відчуйте формат навчання та зрозумійте, чи підходить він саме вам.

